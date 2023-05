El estudio de impacto ambiental del parque eólico Alto do Ceo impulsado por Capital Energy en los concellos de Mondariz, Covelo, A Cañiza, Salvaterra de Miño y As Neves –los dos últimos están en la zona de influencia, la llamada poligonal, y no se prevén obras en su territorio– salió a exposición pública el pasado 6 de marzo. Tiene dos aerogeneradores y una potencia total de 12 megavatios (MW), que alcanzarán una producción neta de casi 36.000 MWh al año. El presupuesto supera los 12,5 millones de euros. Su asentamiento en una de las áreas de desarrollo previstas en el plan sectorial eólico de Galicia le sirve al promotor como argumento para solicitar a la Xunta la declaración de Iniciativa Empresarial Prioritaria para beneficiarse de una tramitación más rápida. Además, Capital Energy ha firmado un acuerdo con el principal concello afectado, el de A Cañiza, que reserva el 2,5% de la facturación de las instalaciones a la inversión en iniciativas locales, en caso de que la administración autonómica le otorgue esa prioridad en la concesión de los permisos.

El pacto va más allá de lo previsto por la propia Xunta en los supuestos para la declaración –que, entre otras opciones, prevé hacerlo si la empresa destina al menos un 2,5% de sus beneficios a fines sociales, y no de los ingresos como inicialmente llegó a plantearse el Ejecutivo regional– y supone el primer convenio de colaboración firmado por Capital Energy en la provincia de Pontevedra en su estrategia de apoyo al entorno, bautizado como Proyecto Territorios. La construcción del parque irá en paralelo, según asegura la compañía, a “distintas actuaciones consensuadas entre las partes” y “ajustadas a las necesidades locales”: desde la mejora de infraestructuras y servicios, a integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos, pasando por programas de digitalización, protección del patrimonio artístico o las áreas de sanidad y educación. Capital Energy asegura que ya está barajando algunas acciones concretas con el concello de A Cañiza “como el fomento del comercio local y la ampliación de la oferta cultural”. La inyección del 2,5% de la cifra de negocio de Alto do Ceo sería a mayores del resto de las inversiones que se están analizando, según la promotora, que presenta el convenio como el fruto del interés mutuo “al desarrollo sostenible” del municipio “a través de actuaciones que garanticen una mejora efectiva del entorno y de la calidad de vida de sus vecinos”. La construcción del parque crearía hasta 60 puestos de trabajo en lo momentos punta de las obras y se necesitará “una media decena de profesionales en esta zona, entre puestos directos e indirectos” durante la fase de operación y mantenimiento. Capital Energy calcula un impacto de 300.000 euros al año al PIB local y unos 400.000 euros en pago de impuestos.