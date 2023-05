El turismo se encamina hacia un año de récords. La actividad del sector crece con fuerza impulsada por el renovado bum de la demanda y por la subida de los precios, y se ha por hecho que se alcanzarán registros históricos tras la debacle provocada por la pandemia. La reactivación de la industria turística se había venido apoyando hasta ahora primordialmente en el negocio generado por los clientes españoles (que han intensificado los viajes domésticos por los estragos del covid), pero la demanda de los viajeros internacionales se está erigiendo de nuevo en puntal de la aceleración.

El sector y también el Gobierno anticipan que las llegadas de turistas extranjeros marcarán este año un nuevo máximo histórico, superando el anterior récord de 83,7 millones de llegadas internacionales alcanzadas en 2019 antes del desplome provocado por el covid. Y el bum de llegadas de turistas internacionales también generará un nuevo récord de la inyección millonaria que generan para la economía española.

Los ingresos por turismo del país –lo que gastan los viajeros internacionales durante su estancia y que efectivamente repercute en la economía española– rebasarán con mucho los registros prepandemia y alcanzarán un récord de 79.000 millones de euros en el conjunto de 2023, según las estimaciones internas que maneja Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, Meliá, NH, Iberia, Globalia, Riu o Amadeus), a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que FARO.

Una inyección de 79.000 millones que supondrá un incremento del 14,3% en relación a los 69.100 millones de euros alcanzados durante el año pasado y un alza del 11% frente al anterior récord de 71.200 millones registrado en el 2019 precovid. La previsión para este ejercicio, no obstante, “está muy supeditada a que se cumpla el escenario de menor desaceleración económica que están contemplado hoy las casas de análisis, a que la situación de la guerra en Ucrania no se agudice y a que no haya nuevos episodios que afecten a la estabilidad financiera global”, advierte Exceltur. Las llegadas de turistas crecen con fuerza y ya se sitúan por encima de los niveles prepandemia, y además los que vienen saldrán más rentables a la economía española.