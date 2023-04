O vicepresidente primeiro da Xunta e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, afirmou que "sería posible unha fábrica de baterías" en Galicia "se o Goberno transfire á Xunta os fondos". Ademais da factoría en Valencia vinculada a Volskwagen, o Goberno galego entenden que "hai espazo para unha segunda fábrica de baterías en España".E é que recentemente era a propia Stellantis a que deslizaba a posibilidade de desenvolver outra fábrica de baterías en territorio nacional.

"A Xunta estaría disposta a acometer este proxecto e o único que necesitariamos sería que se dotasen os fondos para que este proxecto puidésese desenvolver. Se o Goberno transfírelle á Xunta os fondos da mesma forma que llos trasladou a Valencia, en Galicia sería posible un proxecto de fabricación, dunha planta de baterías", explicou.

No que respecta ao futuro de Stellantis Vigo e ao novo Perte de Automoción, Conde sinalou que a compañía necesita "tanto dos fondos europeos, como dun prezo eléctrico competitivo". "É necesario que o Goberno comprometa de forma inmediata a nova subestación. Desde a Xunta traballamos para que Stellantis poida acceder a un contrato de compra bilateral de enerxía", incidiu.

Tamén instou ao Executivo central a que "responda as necesidades do proxecto de Altri en Palas de Rei", após saberse que "mentres que en Portugal avanza a bo ritmo a construción doutra planta similar, a dirección da compañía transmitiulle á Comisión Europea os problemas que está a ter en España para acceder aos fondos comunitarios porque o Goberno non creou un Perte específico e obriga á empresa a dividir o proxecto".

A Conde cónstalle "que tivo "boa acollida" a presentación do proxecto de Altri que se fixo en Europa porque "responde os principios de dixitalización e de sustentabilidade" que buscan promover os fondos europeos.

"Esperamos que desde o Ministerio de Industria haxa unha resposta no compromiso que o propio presidente Sánchez transmitiulle ao presidente da Xunta para que Altri puidese acceder a eses fondos europeos. É certo que nestes momentos non temos esa resposta pero si esperamos que a través do coñecemento por parte do novo ministro de Industria póidase facilitar o acceso aos fondos europeos en igualdade de condicións que outros proxectos que se están formulando en España", apuntou.

Enerxías renovables

Doutra banda, o conselleiro de Economía tamén abordou o avance das enerxías renovables. Concretamente, sobre a eólica terrestre, Conde defendeu a actuación da Xunta para conceder autorizacións administrativas e de construción. "Galicia é sinónimo claro de desenvolvemento eólico ordenado, planificado e garantista", asegurou.

Sobre a eólica mariña e os POEM (os plans de ordenación do espazo marítimo), o vicepresidente económico comentou que a Administración galega espera que "en breve" se poidan reunir co Goberno e cos sectores implicados "porque hai moito que falar".

"Hai que definir cales son esas demarcacións definitivas e o Goberno ten que establecer o marco normativo para que se poidan desenvolver e tramitar os proxectos", indicou, apuntando ademais a necesidade de "establecer o marco retributivo".