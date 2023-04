Los 75 parques eólicos que acaban de conseguir en Galicia la autorización administrativa previa y el permiso de construcción y, por tanto, mantendrán su derecho de conexión a la red, aseguran el desarrollo renovable de Galicia a corto y medio plazo. Algo indispensable, según los promotores, para empujar al sector industrial. Es “una ventaja competitiva esencial” frente a otros territorios, según aseguró Miguel Temboury, director de Endesa Noroeste, durante la segunda jornada ayer de las jornadas de descarbonización organizadas por UGT en Vigo. La compañía aspira a que el 75% de su capacidad de producción en la comunidad, ahora dominada todavía por la térmica de As Pontes, sea con tecnologías verdes. “Tenemos vocación de permanencia en Galicia”, aseguró.

La directora de Sostenibilidad de Greenalia, Beatriz Mato, recordó que “entre el 70% y el 80%” de la energía consumida en Galicia procede de combustibles fósiles. “Hay que electricar”, defendió. Tanto ella como Temboury cargaron contra “el exceso de burocracia” en las tramitación. “La industria made in Europe y, si me apuráis, made in Galicia, es vital. Y si no hay proyectos aquí, no habrá tampoco industria porque se irá a los centros de producción”, advirtió.

La tecnología, según Alberto Suárez, el nuevo delegado de Naturgy en Galicia, ayudará a resolver “el trilema” de conjugar el compromiso de descarbonización, la sostenibilidad económica y social y la independencia energética. Además de los nuevos parques, el grupo tiene 3 proyectos de repotenciación y busca opciones para la offshore en Galicia con su socio Equinor.