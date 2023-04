La pesca crece, pero fuera: invierte cuatro veces más en el extranjero que en Galicia

No todas las capturas de pesca salvaje se destinan a consumo humano. Hay una parte sustancial, en torno a veinte millones de toneladas al año, que se utilizan para harinas o piensos. Con todo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que la producción acuícola será superior a la salvaje –incluida la de consumo no humano– en un apenas par de años. No hay alternativa: los recursos son finitos en alta mar y las únicas maneras de crecer, abastecer la demanda y ganar rentabilidad pasan por expandirse hacia el cultivo o comprar barcos con cuotas.