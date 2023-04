La jueza rechaza la oferta de la viguesa Prace para quedarse con Arias Infraestructuras

La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, María Salomé Martínez Bouzas, ha rechazado la única oferta que cumplía las reglas especiales del concurso de acreedores de Arias Infraestructuras, por lo que ha ampliado el plazo para recibir nuevas propuestas por toda la unidad productiva de la constructora coruñesa. Según un auto del pasado 10 de abril, la magistrada, la misma que lleva el concurso de acreedores de Alu Ibérica, “deniega la autorización solicitada” por la administración concursal para que la viguesa Prace Servicios y Obras adquiriese la compañía.

“La oferta (…) no se ajusta a los términos de las reglas especiales de liquidación judicialmente aprobadas, ya que no alcanza al 50% del valor de la unidad productiva en su conjunto (supone el 40,53%) por lo que no puede accederse a la autorización interesada”, explica en el auto.

Los activos de Arias Infraestructuras se han tasado en 8,7 millones. La jueza estipuló que las ofertas no podían ser inferiores al 50% de esa cantidad. La magistrada, sin embargo, abre la posibilidad de que Prace adquiera la constructora coruñesa en una siguiente fase cuando explica en el auto que “sin perjuicio de que pueda autorizarse la venta a la misma oferente si así procediera tras efectuarse los trámites legalmente previstos en las reglas especiales de liquidación (“en el caso de que supere el 40% sin alcanzar el 50 % solicitará la administración concursal autorización para abrir plazo para recabar mejores ofertas”). Es decir, ahora se ha ampliado el periodo para recibir nuevas propuestas y al final, si no llegan más empresas interesadas, se optará por traspasarla a Prace o venderla por trozos.

La oferta de la firma viguesa es de 3,5 millones, cuyo desembolso se realizará mediante un pago en efectivo de 2,9 millones y la asunción de deudas de la concursada valoradas en la oferta en 557.892 euros. Por lo tanto, no alcanza el 50% que estipulan las reglas especiales de liquidación propuestas por la administración concursal y que fueron aprobadas por la jueza en un auto del 1 de diciembre de 2022, pero sí el 40% para ampliar el plazo con el objetivo de recibir otras ofertas.

Prace Servicios y Obras nació en 2012. Sus oficinas centrales están en Vigo, pero también tiene una delegación en Narón. En 2021, últimos datos disponibles, facturó 19,6 millones y su plantilla está formada por 80 personas. Según destaca la compañía, casi un 75% de sus proyectos han sido para las administraciones locales, autonómica y central. El 25% restante procede de empresas privadas. Entre sus clientes destacan el Sergas, Puerto de Vigo, Deputación de Pontevedra, Renfe, Navantia y los concellos de Arteixo, Ferrol, Pontevedra y Vilanova de Arousa. Entre las actuaciones que ha realizado en A Coruña están la reparación y mejora del pabellón polideportivo de Monte Alto; el ascensor exterior en Os Castros; diferentes actuaciones en los campos de fútbol de A Torre; una promoción de viviendas unifamiliares en Oleiros y la cubierta del Campo da festa en Arteixo.

La propuesta de Prace Servicios y Obras fue la única que cumplía las reglas especiales de liquidación acordadas a finales del pasado año, por lo que fue tenida en cuenta. Pero hubo otra oferta. Fue la de la asturiana Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS). Inició su actividad en 2001, cuenta con 40 profesionales y está especializada en urbanizaciones y fabricación y extendido de asfalto. Su oferta no fue estudiada porque era de 1,2 millones, el 15% de valor de todos los activos (8,3 millones) de Arias Infraestructuras y muy lejos del 50% que se había estipulado.

El pasivo de la constructora coruñesa cuando entró en concurso de acreedores era de 12,5 millones, así que la venta de los activos, sea cual sea la propuesta que se acepte al final, no llegará para hacer frente a toda la deuda. Los primeros en cobrar serán los trabajadores, además de los créditos públicos. Después irán los proveedores y la banca. Su activos más importantes son la cantera y la planta de aglomerado que tiene en Arteixo. También cuenta con unos talleres donde guarda toda la maquinaria en Sabón. Además, posee unas oficinas en Paseo de Ronda que tienen dos pisos y seis plazas de garaje.

La constructora solicitó el concurso voluntario de acreedores el 24 de febrero del año pasado por una deuda de 12,5 millones. La declaración del concurso por parte del juzgado se produjo el 3 de marzo, día en el que también se designó al administrador concursal, Eduardo Debén. El 20 de noviembre se acordó la apertura de su liquidación. La primera fase acabó en abril. Y lo hizo con dos ofertas de otras tantas empresas para hacerse con toda la unidad productiva. La de Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS) no ha prosperado porque era muy baja y la de Prace Servicios y Obras también ha sido rechazada por la jueza por el mismo motivo.