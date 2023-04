La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, María Salomé Martínez Bouzas, ha rechazado la única oferta que cumplía las reglas especiales del concurso de acreedores de Arias Infraestructuras, por lo que ha ampliado el plazo para recibir nuevas propuestas por toda la unidad productiva de la constructora coruñesa. Según un auto del pasado 10 de abril, la magistrada, la misma que lleva el concurso de acreedores de Alu Ibérica, “deniega la autorización solicitada” por la administración concursal para que la viguesa Prace Servicios y Obras adquiriese la compañía.

“La oferta (…) no se ajusta a los términos de las reglas especiales de liquidación judicialmente aprobadas, ya que no alcanza al 50% del valor de la unidad productiva en su conjunto (supone el 40,53%) por lo que no puede accederse a la autorización interesada”, explica en el auto.