Cooke: “El objetivo es culminar el acuerdo por una mayoría de Nueva Pescanova en semanas”

La multinacional Cooke Inc. anunció, el 14 de marzo, un acuerdo vinculante para la compra de una de las principales comercializadoras de productos pesqueros congelados en Estados Unidos. Se llama Slade Gorton. “Se espera que la transacción se cierre en las próximas semanas”, informó ese día la empresa canadiense en su página web oficial. No hubo tiempo material para muchas reconsideraciones porque la fumata blanca tardó solo veintinueve días en asomar por las chimeneas del conglomerado de New Brunswick. Lo oficializó sin florituras: “Cooke compra Slade Gorton”. También en “semanas” se producirá su toma de posesión de Nueva Pescanova, como avanzó a FARO una portavoz oficial de la compañía. Claro que la pesquera gallega es mucho más grande ­–factura tres veces más que Slade– y hay papeles por resolver, pero la determinación por consumar el traspaso de forma expeditiva es total. “En las próximas semanas, Cooke y Abanca avanzarán en el proceso de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo para adquirir una posición mayoritaria en Nueva Pescanova”, apuntaron desde el equipo de Glenn Cooke a este periódico. Hasta entonces, su intención es permanecer en un segundo plano, con perfil bajo. Cualquier comunicación institucional o de carácter laboral respecto al futuro de la empresa de Chapela quedará en manos del banco que preside Juan Carlos Escotet.

Será una transición de magnitudes desconocidas en la industria pesquera española, pero a la que Cooke tampoco está acostumbrada pese a haber protagonizado múltiples operaciones de crecimiento inorgánico –integración de otras empresas– en los últimos años. Y Pescanova es muy grande y muy compleja. Su futura propietaria deberá compatibilizar su desembarco en Galicia con la integración no solo de la mencionada Slade, sino también de la australiana Tassal. Un tres en uno, con el plus de complicación que aporta asumir una multinacional, la gallega, de integración vertical, actividad extractiva en origen (Argentina, Sudáfrica, Mozambique, Angola y Namibia) y acuicultura de langostino vannamei y rodaballo, especie, la última, que Cooke nunca ha cultivado. Con factorías en una decena de países, más de 9.000 trabajadores y un pasivo mayúsculo a digerir. La de Tassal ha sido la mayor operación –calificada así por la propia compañía americana– protagonizada desde su fundación, en 1985; Nueva Pescanova factura tres veces más que Tassal. Cooke será la dueña de Pescanova La llegada de Cooke implicará múltiples cambios en la estructura del grupo que preside ahora José María Benavent, con el nombramiento de un equipo de confianza pero con la continuidad temporal de un escuadrón de transición. Abanca permanecerá en este proceso, según fuentes conocedoras de las reuniones, en una labor de acompañamiento necesaria. Cooke nunca ha trabajado en África, donde se trabaja con sociedades mixtas y con acuerdos locales, y tampoco ha ejercido nunca un rol significado en las cadenas de distribución en España. Aunque la firma canadiense tiene una filial en Murcia (Culmarex, de cultivo de lubina o dorada), su penetración en el mercado europeo es muy pequeña. El 75% de las ventas de su futura filial son europeas, y cuatro de cada diez euros que ingresa son de España. La conformación de este equipo de transición no se ha configurado, de acuerdo a las mismas fuentes, y está previsto que ejercerá su tarea durante un plazo aproximado de doce meses. De modo que el año fiscal 2023 de Pescanova –sus cuentas se cierran el 31 de marzo– será el de la mudanza; la era Cooke llegará plenamente en 2024. Será un proceso de múltiples fases; entre las primeras estará, con seguridad, un encuentro a corto plazo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con quien Escotet se había comprometido a preservar la integridad de la pesquera y retener en Chapela su centro de decisión. Dada la estructura de Cooke Inc. –nació como compañía puramente acuícola, y se llamaba por eso Cooke Aquaculture–, la integración de los distintos segmentos de actividad de Nueva Pescanova se adaptará a las filiales que ya tiene la compradora. Por ejemplo, Cooke cuenta con una subsidiaria especializada en el cultivo de langostino vannamei, Seajoy, con actividad en Centroamérica, donde también cría Pescanova (Guatemala, Ecuador y Nicaragua). Fuentes del sector consideran que son actividades complementarias y “consolidables”, a excepción de la filial Camanica. Si Cooke tiene intención de continuar faenando langostino en Mozambique o de cocer nécoras en Irlanda, eso dependerá de los números de Glenn Cooke. El efecto arrastre de Mercadona garantizaría negocios como el del surimi, que se elabora en Chapela, y la gran rentabilidad de la antigua Frinova (Porriño) allanaría el de los rebozados y productos preparados. Pero serán decisiones a abordar: la nota de prensa difundida por Abanca garantiza la continuidad en Galicia de la sede de Nueva Pescanova, futura filial de Cooke Inc., pero no descarta una eventual segregación de activos o el blindaje de toda la plantilla. Entre otras cuestiones, porque hay actividades en la multinacional gallega que no son rentables y han arrojado pérdidas de forma recurrente. Rueda: “Necesitamos, casi exigimos, que se mantenga la viabilidad y los empleos” El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, demandó después de trascender las negociaciones de Abanca con el grupo canadiense Cooke para la venta del 80% de la participación total del banco en Nueva Pescanova, que la empresa debe seguir manteniendo su “viabilidad” –ligada a “muchísimos” empleos–, así como su domicilio social y fiscal en Galicia. “Nueva Pescanova es una empresa fundamental en Galicia, igual que lo fue Pescanova en su momento. Por tanto, necesitamos, casi exigimos, que se mantenga la viabilidad de la empresa como se ha mantenido hasta ahora y, por supuesto, los muchísimos puestos de trabajo tanto en Galicia como en la flota que pesca por los mares de todo el mundo”, manifestó, en declaraciones a los medios, durante su viaje institucional al continente americano, en el que ha recalado en Panamá. “Eso tiene que implicar que el domicilio social y el domicilio fiscal se siga manteniendo en Galicia. Por tanto, eso es lo que pediremos en esta operación”, insistió. En todo caso, el titular del Ejecutivo autonómico recalcó que el nuevo propietario tiene “mucha experiencia” en materia pesquera, lo que “es bueno también”, y ha incidido en que se trata de una operación entre entidades privadas. Al Gobierno de Galicia lo que le “corresponde”, subrayó, es velar porque “la riqueza que Nueva Pescanova está generando en Galicia se mantenga”. “Y, si puede ser, que espero que sí, se acreciente no solo en Galicia sino a lo largo del mundo”, concluyó. Fondos inversores de EE UU se ofrecieron a Canadá para financiar la compra El factor financiero, abundan desde el entorno de los equipos negociadores, está salvado. Fondos inversores norteamericanos se ofrecieron a Cooke para participar en la financiación de la compra, pero el desembolso es asumible para el grupo. Como publicó ayer FARO, la compra se sustanciará con el pago de unos 100 millones de euros, y la asunción de 700 de deuda. Lo que sí requerirá la empresa compradora es una refinanciación de la deuda, para “adaptarla y mejorar sus condiciones”. Abanca decidió asumir en solitario el vencimiento del sindicado de 150 millones de euros que venció la última semana de marzo –no aceptó la petición de las demás entidades del pool de aportar avales–, pero la dimensión de esta refinanciación requerirá, previsiblemente, de la colaboración de más actores. El “scallop vessel” que Armón Vigo ya fabrica para Cooke El primer barco que saldrá de las gradas de Astilleros Ría de Vigo, nombre dado por Armón a las instalaciones Hijos de J. Barreras, será para Cooke. En concreto, para una de sus filiales. Wanchese Argentina encargó al grupo asturiano la construcción de un buque de 51 metros de eslora para la captura de vieira, cuya botadura será la primera en el número 2 de Beiramar desde la del crucero Evrima, en el ya lejano octubre de 2018. El buque, denominado scallop vessel, no es el primero de este tipo que fabrica Armón en Vigo. Tampoco es la primera unidad para Wanchese. El pasado año culminó con éxito el Destiny, en este caso un tangonero de 38,6 metros de eslora facturado en la fábrica de Navia.