“Tenemos una fe absoluta en el éxito del ‘restyling’ del Peugeot 2008 y de las K9”

Stellantis & You cortó ayer la cinta para la puesta de largo de un “renovado hub automovilístico” en Vigo, un concesionario con cinco marcas (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles y Spoticar) y más de 5.000 metros cuadrados. Para su estreno, asistió el director general en la península de esta rama comercial del grupo, el gallego Alfredo Vila, que atendió a FARO para analizar la evolución del mercado y los planes de Stellantis.

–Con esta inauguración, ¿Vigo tiene ya su “ciudad del automóvil”, como dijo de las instalaciones de Madrid?

–Lo que intentamos hacer es dar mayor posibilidad de elección a los clientes en un único espacio. No es lo mismo tener las instalaciones separadas que tener en una única instalación, como es el caso de Madrid, que es más grande. Aquí les damos la opción de tener cinco marcas. Sobre todo, con una exposición de usados donde nos hemos convertido en multimarca. Pero efectivamente, le damos a los clientes muchas posibilidades de elección, no sólo de modelos, sino también de motorizaciones, de híbridos eléctricos y demás. Que verdaderamente la gente que venga aquí en muy pocos metros tenga muchas opciones.

–¿Cuál es la apuesta de Stellantis a nivel comercial en la ciudad y en Galicia?

–Nos estamos moviendo en toda la comunidad, con unas 2.500 unidades de coches nuevos y 3.000 usados, además de 60 millones de euros en ventas de piezas de recambio. Tenemos más de 100.000 horas vendidas en nuestros talleres y tenemos una capilaridad importante. Estamos en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, con casi 200 personas trabajando en el retail este año con un 96% de la plantilla fija. Galicia es especial, supone un 17% de nuestra actividad económica y para nosotros es muy importante.

–En pleno cambio del modelo de distribución, ¿qué opina de las críticas de la patronal Faconauto por la posible pérdida de empleos?

–Al final, todas las marcas lo que quieren es tener actores fuertes y en muchos casos quieren reducir el número de inversores, pero que los que queden tengan más fuerza y que puedan aglutinar más marcas. Eso no es malo y pasa por negociaciones entre concesionarios que cesan en la actividad y otros. Es un tema que ocurre en toda Europa. Luego, el cambio de modelo de concesión a modelo retailer o comisionista al final dependerá en su momento cuando entren en vigor las condiciones. El modelo de distribución actual es de volúmenes grandes y márgenes pequeños, de entorno a un 1%. Si quieres tener más, monta un bar u otro tipo de negocio.

–¿Cómo será?

–El modelo nuevo que viene libera a los concesionarios de muchas inversiones de stocks y demás. Ahora tienes que tener líneas de financiación para soportar los stocks. En un futuro no lo vas a tener. Tendrá sus pros y sus contras y yo creo que el futuro de cada concesionario se lo va a marcar el propio concesionario.

–El presente en los últimos meses es difícil para los concesionarios, con ventas que van cayendo.

–Eso es cierto. La situación no es fácil. En un mundo normal en el que había crisis económicas, lógicamente el automóvil, junto con la vivienda, son los dos mercados que más sufren. También los que antes se recuperan cuando vienen mal dadas. Y de golpe nos vino la pandemia, la post-pandemia, la crisis de los semiconductores y de las materias primas y problemas logísticos, y luego ya el remate con el tema de la inflación mundial, ligada en gran parte a la guerra en Ucrania. No hubo y no hay una normalidad. Estamos muy condicionados por factores externos y es cierto que estamos en esta situación ya no tanto por la crisis, sino por el tema de incertidumbre, por dónde vamos en la distribución. Pero esa incertidumbre la están provocando las instituciones en Europa.

–¿Se han reducido los plazos de entrega?

–No estamos a nivel de 2019, pero ha mejorado bastante.

–La revolución del coche eléctrico, ¿cómo está impactando?

–Se da un efecto pernicioso, que es precisamente lo que no se persigue con el coche eléctrico. Provoca que una población muy grande quede excluida por que el precio de un eléctrico no es el de un térmico.

–Tavares avisa que si no se hace algo la clase media no podrá comprarlos.

–Claro, y al ser su contrario, el mercado de ocasión entre particulares es el que más ha crecido, con coches de más de 15 años, que es el efecto inverso que se busca. Creo que hay una mala gestión, ya denunciada por mucha gente. Las exigencias son desmesuradas y los entes que las hacen no acompañan con la infraestructura necesaria para ello. Nosotros hacemos casi de psicólogos, porque los clientes están perdidos con las informaciones que reciben.

–El coste medio de los vehículos creció en 3.300 euros en un año, ¿hasta cuándo seguirá subiendo?

–La escalada de precios viene muy condicionada por la crisis de las materias primas y de semiconductores, a los que se suman el componente logístico y otro ligado a la evolución del combustible. Eso hace que de manera directa se encarezca y si además se piden una serie de estándares como la normativa Euro 6 [regula la cantidad de emisiones contaminantes que puede generar un coche nuevo]… Y esperemos que la Euro 7 no llegue nunca, porque sería una estupidez teniendo el eléctrico a la vuelta de la esquina. Eventualmente, cuando se estabilice la demanda por un lado y cuando los procesos de fabricación de coches eléctricos se masifiquen, los costes bajarán y los precios también lo harán. Ahora hay muchos actores y la mano está en los planes de renovación, que históricamente han funcionado muy bien.

–¿Notan esa “alfombra roja” a los vehículos chinos de la que viene avisando Tavares?

–Se va notando. Es un actor adicional y el mercado es el que es. Es profundamente injusto para los distribuidores y asimétrico el tratamiento que tienen los importadores chinos en Europa respecto al que nos dieron a nosotros allí. Lo que sería justo es que o no hay aranceles para nadie o que haya los mismos.

–La planta de Vigo está en el proceso de “restyling” de las K9 y del Peugeot 2008, ¿mantendrán el éxito de ventas?

–Son dos modelos de éxito y los que estamos en la distribución estamos encantados. Todos los modelos son importantes y ofrecemos un gran potencial a los clientes. Respecto al 2008 no hemos vendido más en este período porque no disponíamos del coche, pero tenemos una fe absoluta en estos restyling.