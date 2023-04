Aquellos que llegan a lo más alto en el mundo del fútbol no son muchos, pero manejan sueldos que les permiten iniciar negocios que difieren de su actividad como deportistas. La media de sus sueldos llega a los 1,5 millones de euros en la primera división. Aunque pueden llegar a ingresar mucho más si despuntan en la pista. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha firmado un contrato con el equipo Al-Nassr que le reportará 200 millones por temporada. Pero, ¿dónde va a parar todo ese dinero?

Cada vez son más las 'startups' que llaman la atención de los futbolistas. Generalmente, invierten su dinero desde en nuevas tecnologías, hasta restaurantes o energías renovables, aunque también en banca privada, fondos de inversión, hoteles de lujo, automóviles o yates. El sector inmobiliario es muy recurrido también por estas estrellas del deporte: hoteles, locales comerciales, oficinas, parkings, industrias y residencias de estudiantes. Por otro lado, la diversificación es la palabra más repetida por sus asesores. Sea cual sea su inversión, la aversión al riesgo siempre está presente, algo potenciado porque sus ganancias están sujetas a gravámenes del 45%.

Así lo pone de manifiesto la nueva inversión de Messi. La cadena Vicio, fundada por el ganador de Masterchef Aleix Puig y el emprendedor Oriol de Pablo, acaba de cerrar una ronda de financiación de 17 millones de euros que les asocia con el futbolista argentino, entre otros inversores. Pero las adquisiciones de la estrella del fútbol no se quedan ahí. También ha creado su propio fondo en Silicon Valley para "explorar oportunidades" en compañías de deportes, medios de comunicación y tecnología. En su ciudad natal, Rosario, tiene inmuebles de su propiedad, así como en Miami, Barcelona o Argentina, además de otros inmuebles como un hotel de 4 estrellas en Sitges.

Otro ejemplo de ello es la reciente inversión que ha realizado David Villa, exjugador de la selección española de fútbol, que ha comprado a través de su empresa DV7 Group el CF Benidorm con la idea de llevarlo a categorías semiprofesionales. Desde que se retiró en noviembre de 2019, el delantero español se ha dedicado en gran parte a sus negocios, muy relacionados con el mundo del fútbol. Además, bajo el nombre de DV7 Soccer Academy, el ex futbolista ha creado una red de puntos de formación para chicos que quieren aprender a jugar a fútbol. Además, ha comprado el equipo Queensboro Fútbol Club de Nueva York (EEUU), donde se ha construido también un estadio para el equipo. En 2018, además, compró acciones de la empresa FootballAim, propietaria de la aplicación de gestión deportiva que conecta equipos, técnicos y futbolistas. En el sector inmobiliario, ha adquirido propiedades en lugares como Ibiza, Gijón o Pozuelo de Alarcón.

Mientras que el madridista Dani Carvajal ha invertido esta misma semana en la firma de 'gaming' Toteemi en una ronda de financiación conseguida por la compañía madrileña que asciende a 2,5 millones de euros, donde también han participado inversores privados y los propios fundadores de la plataforma. Junto a Pablo Sarabia, Carvajal ha inaugurado Nice Body, un centro de electroestimulación en Majadahonda.

De Gerard Piqué se han hecho públicos gran cantidad de negocios, y no siempre exitosos. El defensa dedicó en 2017 sus vacaciones a realizar en Harvard un máster sobre deporte y entretenimiento para crear posteriormente su empresa Kosmos, un entramado de compañías vinculadas a los deportes con varias funciones, entre ellas la creación de contenidos audiovisuales. También impulsa una bebida isotónica con 426 Miles SL y forma parte de la industria de las gafas con Kypers. Figura como presidente de E-Sports Media Rights, que organiza competiciones de videojuegos, y ha invertido en start-ups del sector como Sorare y Goals. Recientemente, se ha sumado a un proyecto de Port Aventura y La Liga para crear atracciones sobre la Liga española dentro del parque. Junto a su padre, Joan Piqué, y su hermano Marc, gestiona una decena de marcas, además de hoteles y restaurantes.

Deporte, gasolineras y camisetas inteligentes

Sergio Ramos ha apostado por el sector inmobiliario, con una actividad que engloba desde la explotación de gasolineras hasta un parking de Marbella. Sin duda, el terreno en el que ha tenido un mayor rendimiento ha sido la hípica. En su finca de Sevilla, el futbolista del PSG cuenta con 44 hectáreas para criar animales de pura sangre. Uno de sus caballos, Pícara ganó un título mundial en 2015 y otro, Yucatán de Ramos, en 2018 se proclamó campeona del mundo de morfología. Con el grupo alemán de gimnasios RSG acordó traer a España su cadena de centros boutique John Reed mientras que, en el campo de las start-ups, ha invertido en Fever, una ‘app’ que descubre a los usuarios planes de ocio cercanos. También tiene negocios en el mundo del arte. Posee una colección bajo el nombre ‘Sergio Ramos Collection’ con obras de entre 30.000 hasta medio millón de euros.

Andrés Iniesta es otro empresario que ha lanzado Never Say Never una compañía que invierte y asesora a firmas emergentes del mundo del entretenimiento y el deporte. Además, exjugador del FC Barcelona entró en 2015 en el capital de la 'startup' llamada First1Vision Technologies, que trabaja para desarrollar un sistema de microcámaras integradas en camisetas inteligentes que llevan los deportistas en el terreno de juego para medir su rendimiento físico. También es conocido en el mundo del vino, ya que es propietario de unas bodegas: Bodegas Iniesta S.L. Iniesta también fabrica y comercializa su propio aceite, y cuenta con una marca de zapatillas, Mikaku.

Otro inversor activo de su fortuna es David de Gea. El portero del Manchester United ha creado una empresa bajo el nombre Yeday Sports, de la que es administrador único, según aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). También creó dos despachos enfocados a la compraventa de inmuebles y asesoría para inversores en Madrid bajo la marca ‘HousinGo by David De Gea’, entre otros negocios.