GRI Towers presenta un ERTE para toda su plantilla que vincula a la caída de los pedidos de Vestas

GRI Towers Galicia, empresa con base en O Carballiño (Ourense) y capacidad para producir 500 torres eólicas al año, ha presentado un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afecta a toda su plantilla: más de 300 trabajadores. Según ha podido saber FARO de mano de fuentes implicadas en el proceso, la compañía habría justificado que esta decisión llega por una caída de los pedidos formulados por Vestas, su principal cliente.

La medida, comunicada al personal hace unas semanas, ya está siendo debatida entre el comité y la dirección, que ha planteado una reducción de 80 jornadas laborales para cada empleado entre el 1 de abril y el 31 de enero de 2024. A falta de que se concrete, los paros serían por días completos y repartidos durante los próximos 10 meses.

Con la apertura de la mesa de negociación del expediente temporal de regulación de empleo, GRI Towers Galicia ha trasladado la documentación pertinente a los sindicatos. Entre ella, explican desde estos últimos, no se adjunta memoria económica alguna pese a haber sido solicitada. No es obligatoria ya que el ERTE llega “por causas organizativas y técnicas”, si bien los trabajadores afirman que aportaría tranquilidad poder confirmar que la compañía no pasa por ningún problema económico serio.

La preocupación es evidente, más si cabe teniendo en cuenta la crisis que actualmente vive el Grupo Ganomagoga, a quien compró la fábrica de O Carballiño en 2008 y que hoy va camino de liquidar sus cuatro empresas tras registrar pérdidas superiores a los 7,7 millones de euros en 2022 solo en su firma principal. Ambas comparten sector, el eólico, y hasta en sus peores momentos el Grupo Ganomagoga les estaba suministrando material: a lo largo de las últimas semanas para conseguir dinero con el que abonar los pagos atrasados a sus empleados.

En todo caso, fuentes implicadas en el proceso apuntan que para nada la situación es comparable. El ERTE, dicen, llega con el objetivo de “mantener el empleo de cara al futuro”; y “se trabaja para llegar a un acuerdo” ante las previsiones de que Vestas –que en estos momentos acapara cerca del 90% de la producción de GRI Towers Galicia– reduzca sus encargos a corto plazo.

Conforme comentan, si de la fábrica de O Carballiño salían 24 tramos de torres semanales para la multinacional danesa, esta cifra se está rebajando a la veintena. Y para verano –con 12 semanas de previsión– todo indica que se reducirá a más de la mitad: “Hasta las 10”.

Sobre las condiciones planteadas por parte de GRI Towers Galicia, con quien este periódico se puso en contacto el viernes sin obtener respuesta alguna, desde los sindicatos tildan la medida de “abusiva”. Hacen hincapié en que hay gente que todavía tiene pendientes días de vacaciones; que hay unas 70 personas trabajando a través de una ETT, de las cuales se podría llegar a prescindir; y que el pasado 2022 fue un “año récord” a nivel de producción.