Adiós a la Armas “made in Vigo”

En la desaparecida Hijos de J. Barreras se construyeron 11 buques ferri para Naviera Armas, que también confió al astillero vigués la transformación de otros tres. Y en las del también liquidado Factorías Vulcano –la mayoría, todavía bajo el nombre de Enrique Lorenzo y Cía– se ensamblaron otros cuatro, con al menos dos modificaciones en los años sesenta. Fue en Teis, de hecho, donde el naval gallego construyó el último encargo para esta compañía: el Villa de Teror, en este caso para Trasmediterránea, que acabaría siendo su filial. Una clienta de excelencia para la industria gallega de construcción naval que acaba de dar carpetazo a una histórica saga de navieros: la familia fundadora acaba de perder el control de la compañía tras varios ejercicios de vaivenes. Naviera Armas pasa a manos de los fondos acreedores, capitaneados por JP Morgan, con Barings, Cheyne Capital y Baine Capital, que tomarán en torno al 90% de su accionariado. El acuerdo incluye la capitalización del 50% de la deuda de la armadora, la inyección de fresh money y la condonación de parte de 375 millones de euros de pasivo del grupo.

No con la intención de asumir la gestión de la empresa. La nueva propiedad de Armas pretende buscar un único comprador para toda la sociedad. Hay postores interesados, entre los que está otra naviera históricamente vinculada a la industria naval de Vigo. Se trata de Baleària –construye a día de hoy un ferri eléctrico en Armón, el Cap de Barbaria–, como ya avanzó su presidente, Adolfo Utor. “O compramos Naviera Armas o el que se haga con ella nos tendrá enfrente en el mercado canario. En juego están las líneas de la fachada del estrecho de Gibraltar a Marruecos, Ceuta, Melilla o Argelia; el tráfico Península-Canarias desde Cádiz, y la red de transporte interinsular canaria, tanto en fast ferries como en ferri así como las terminales de la compañía Armas Trasmediterránea”, zanjó Utor en una entrevista con el diario económico Cinco Días. Figura también en la terna Grimaldi, que ya en verano de 2021 cerró la compra del negocio de Trasmediterránea en las islas Baleares.

El último ferri dispensado por Barreras para Armas fue el Volcán de Tinamar, en 2011, de 175 metros de eslora y 26 de manga. Firmó otro encargo después, la construcción 1708, por la que la naviera adelantó al astillero 28 millones de euros. Iba a ser un buque de 191 metros de eslora, el de mayor envergadura ejecutado nunca por el naval vigués –la compañía de Beiramar, con José García Costas en la presidencia, proyectó trabajos de refuerzo en las gradas–, pero no se llevó a término. No se cortó ni una chapa, de hecho; este contrato fallido está ahora en la Corte de Arbitraje de Madrid, que deberá determinar si Barreras (en liquidación) deberá devolver o no esos 28 millones. En ese caso, sería la aseguradora Barents Re la que tendría que sufragar esa indemnización, para incoar después un procedimiento de recuperación –de improbable éxito– contra la empresa viguesa. La de este contrato es una mancha, no obstante, en una larguísima historia de colaboración entre el naval gallego y la naviera que elevó al olimpo el fallecido Antonio Armas. Con unidades precursoras como el Volcán de Tamia o Volcán de Tinache, ambos confiados a Enrique Lorenzo, que asumió las reformas de los gemelos Volcán de Yaiza y Volcán de Tahíche.