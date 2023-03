Galicia Retorna, la “llave en mano” que abre las puertas al talento de la diáspora y refuerza el futuro del rural

Lejos de aquella comunidad empobrecida del siglo XX, cuando miles de vecinos tuvieron que buscar su futuro al otro lado del charco, Galicia es hoy una potencia laboral. La autonomía supo aprovechar el tirón de la globalización, el avance de las nuevas tecnologías... Mejoró sus principales indicadores socioeconómicos e incluso se perfiló en campos punteros. Pero lamentablemente el paso del tiempo no solo trajo prosperidad. Los años pusieron de manifiesto un problema que cobra cada vez más relevancia en nuestro territorio –el envejecimiento– y ese a su vez otro –la ausencia de relevo y la consecuente falta de mano de obra–. Ante esta situación, que cual efecto dominó se ha venido replicando y acentuando en todo el país, la Xunta está impulsando la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026: un programa que abre las puertas al talento de la diáspora para paliar el déficit de profesionales que padece la comunidad, pero también la oportunidad perfecta para reforzar el rural.

Estas, entre otras conclusiones, se pudieron extraer del foro Diálogos con FARO: Estratexia Galicia Retorna, realizado ayer en la sede del decano de la prensa española y en el que participaron la conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana; el presidente de la Fundación Venancio Salcines, Venancio Salcines; y el presidente de Nortempo, Bartolomé Pidal, representando a la Fundación Nortempo. En el marco de un evento moderado por Lara Graña, redactora jefe de este periódico, los participantes coincidieron al mostrar su optimismo en torno a la citada iniciativa, que pretende atraer a 30.000 trabajadores, gallegos en el extranjero, a lo largo de este ejercicio y los tres siguientes.

“Creo que vamos a conseguir con creces esta cifra”, avanzó Lorenzana, quien explicó que el proyecto “pionero, serio y honesto” que están desarrollando tiene el doble objetivo de frenar la crisis demográfica y dotar a nuestro mercado de diferentes perfiles que urgen las empresas para ser más productivas. “No hay sector donde no haya necesidad”, agregó al respecto, refiriéndose al primario, a la industria y los servicios.

Según detalló, a través de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 se establece un vínculo entre el talento de la diáspora y los negocios que precisan incorporar efectivos que aquí no encuentran. Primero, fruto del contacto institucional, se conocen las carencias de personal de esas compañías; y posteriormente se elabora un registro con el que trabajar, viajando a naciones que concentran grandes cantidades de gallegos a fin de proponerles un nuevo proyecto de vida, “llave en mano”. En este sentido, todos los interesados que acaben llegando a la comunidad lo hacen con un contrato ya firmado, el vuelo pagado y una ayuda de 1.300 euros para facilitar su integración. De igual manera se premia el emprendimiento, con apoyos que van de los 20.000 a los 50.000 euros.

En las últimas semanas, dentro del Programa Retorna Cualifica Emprego, la Fundación Venancio Salcines y la Fundación Nortempo se han desplazado a países como Argentina, Uruguay, Alemania y Suiza, actuando como mensajeras y reclutadoras. La idea, por un lado, ha sido y es transmitir la verdadera imagen de la autonomía, alejada de aquella que llevó a muchos vecinos a emigrar en busca de un futuro mejor. Una vez se logra comunicar nuestro potencial laboral –despertando un sentimiento de morriña entre esos profesionales– se concretan sus condiciones, que en todo caso pasan por un puesto indefinido y se vertebran junto a un conjunto de medidas de carácter transversal –por ejemplo acelerando su acceso al sistema sanitario o educativo, si tienen hijos–.

Uno de los aspectos más positivos en este primer año de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, que a modo de piloto se plantea captar a unos 400 trabajadores a lo largo de los próximos meses, es que a muchos de los retornados o candidatos a retornar les da igual donde residir cuando lleguen a la comunidad, “con las posibilidades que eso tiene para el rural y el impacto positivo en el déficit demográfico”. Así lo evidencia Salcines, que personalmente participó en estas exploraciones en el extranjero, dejando claro que esta oportunidad para reforzar la actividad económica fuera de las grandes ciudades también tiene que pasar por la generación de empleo en dichas zonas.

La fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei (Lugo) o los recursos mineros que proliferan en la comarca de Santiago de Compostela –como el cobre que podría suponer un “diferencial estratégico” en caso de que Stellantis se decantara a producir vehículos eléctricos en Vigo y necesitase cableado– son a sus ojos dos de las prioridades en este campo. Pero a falta del tejido empresarial que se espera, Galicia ya cuenta con compañías referentes.

“Inditex, Zendal o Lonza” están entre las más llamativas, destacó Pidal, quien acompañó a Salcines, Promoción do Emprego y la Secretaría Xeral da Emigración en travesías como las realizadas a Frankfurt o Bonn, entre otras urbes europeas y latinoamericanas. En su caso, señaló que fundamentalmente se centran en atraer a gente joven, menores de 50 años, para que puedan desarrollar su carrera en la comunidad.

“Lo más importante es cuando te sientas (a hablar) con el candidato”, añadió en este contexto, indicando que es vital “hacer políticas que hagan que sea atractiva la propuesta”. La finalidad no es “servir de puente”, sino que los interesados consoliden aquí sus aspiraciones, y garantizar el relevo generacional en Galicia: preferiblemente con perfiles medio-altos que van desde las TIC –en distintas materias como ciberseguridad– a jefes de obra, comerciales, técnicos de administración, o especialistas en carpintería y chapa –para la automoción–.

“Cargamos con la mochila de ser un país atrasado. Es necesario dar la imagen de lo que somos”, sentenció Pidal, subrayando que “tenemos todos los ingredientes necesarios para avanzar, pero hay que comunicarlos”. Con más de medio millón de gallegos residiendo en el exterior, recuperarlos se hace ahora una tarea indispensable para crecer en población, pero también en competitividad.

“Incorporamos un diseño adaptado al entorno con materiales de segunda vida” Venancio Salcines - Presidente de la Fundación Venancio Salcines

Una de las frases que más caló ayer en el foro Diálogos con FARO: Estratexia Galicia Retorna corrió a cargo de Venancio Salcines, quien considera que “tenemos todo lo que hace falta para poder bailar con el destino”. Conforme destacó, la autonomía no solo afronta la cuarta revolución industrial desde la vanguardia, sino que además “va a ser referente en temas de sostenibilidad”. En esa lucha contra el carbono, centró su atención en el sector textil y la construcción –concretamente aquella que aprovecha maderas como la del pino– para dejar claro que “Galicia ha cambiado su posición en España de un modo más que evidente”.

“La Galicia que vieron (los emigrantes gallegos) cuando se marcharon era la autonomía más pobre de España, justamente con Extremadura”, recordó, para añadir que esa situación fue mejorando con las décadas: “Hoy, pasando 40 años de autonomía, esto no tiene nada que ver. Hoy Galicia tiene una renta per cápita superior a Asturias, superior a Castilla-La Mancha, a Valencia, a Murcia, superior a Ceuta y Melilla, etcétera. Hemos incrementado el nivel de bienestar por tres en 40 años”. Dentro del proceso de captación de talento que están llevando a cabo, el presidente de la Fundación Venancio Salcines resaltó que hay multitud de perfiles vinculados a la ingeniería, profesionales “con conocimientos muy técnicos”, aunque lamentablemente cuesta encontrar trabajadores para el sector forestal gallego, que solo en el marco del programa que dirige Promoción do Emprego ha pedido más de 100 efectivos.

“Traer a tantas familias es una responsabilidad enorme” Bartolomé Pidal - Presidente de Nortempo

Para Bartolomé Pidal, presidente de Nortempo, traer a tantas familias del extranjero sin duda conlleva “una responsabilidad enorme” y por ello es crucial fidelizar el talento: retenerlo en la comunidad es posible si sabemos aprovechar nuestras fortalezas. En este sentido, propuso a la Consellería de Promoción do Emprego que sería interesante llevar a cabo un trabajo posterior “científico” para ver qué resultados arroja la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026. En los viajes realizados a lo largo de las últimas semanas ha quedado patente la gran diferencia que existe entre los profesionales de países latinoamericanos y europeos. Mientras en los primeros “la gente está con muchas ganas de venir”, en los segundos se llega a sentir el retorno como un paso atrás.

Ante esta situación, Pidal abogó por ser “humildes” pero sin renunciar a “hacer visible toda la potencialidad que tiene Galicia”. Si bien es evidente que no competimos en salarios frente a países como Suiza e incluso Alemania, defiende que sí lo hacemos en otros aspectos como la calidad de vida. Los sueldos son más altos, pero también cuesta más vivir en estas naciones. “La mayor responsabilidad es asegurar que la persona se desarrolle con éxito, con aciertos”, apuntó, destacando la urgencia que existe para cubrir “muchas posiciones” y la necesidad de hacerlo “de forma ordenada”. “Hay que trabajar con criterios de éxito”, añadió al respecto, indicando que se está desarrollando un trabajo “minucioso”.