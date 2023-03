Costa, servicios, buen tiempo... La comunidad parte “con un plus” para captar profesionales

Uno de los principales pilares de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 a la hora de fichar al talento de la diáspora está siendo la “transparencia”. Si hay un profesional muy cualificado que quiere regresar a la comunidad pero actualmente no tiene un hueco por motivos laborales, se le comentan las posibilidades que hay acordes a su oficio o similares: con sus pros y contras. Así lo destacó tanto la conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, como desde la Fundación Nortempo y la Fundación Venancio Salcines, recordando que nadie se plantea dejar atrás lo que tiene si no cuenta con el apoyo suficiente: “Estamos hablando de cambiarle la vida a las personas”.

“No solo se trata de un trabajo”, reflejó Lorenzana al hilo de esta cuestión, dejando claro que con el retorno la transformación es “absoluta” pero la comunidad tiene mucho que ofrecer. De ella habló para referirse a su “estado de bienestar”, poniendo como ejemplo la parte sanitaria o social para afirmar que “competimos para mejor” frente a otros países como Reino Unido. Además de los servicios, hizo hincapié en el buen clima de la autonomía en comparación a regiones como las nórdicas, donde el frío reina entre temperaturas bajo cero o la luz se esfuma relativamente pronto. Según explicó, en el marco del foro Diálogos con FARO: Estratexia Galicia Retorna, el territorio gallego también ofrece la posibilidad de desplazarse a la costa en relativamente poco tiempo desde cualquier punto; y pese a que es necesario seguir avanzando en conexiones, afirmó que posee una “movilidad excepcional”. “Tenemos unas condiciones muy buenas”, subrayó, agregando que el programa que están coordinando “parte con un plus” respecto a iniciativas similares de otras naciones para captar trabajadores en el extranjero. En este sentido, y pese a resaltar que el presupuesto no es un problema para llevar a la práctica el mencionado plan, demandó más agilidad y acierto al Gobierno central en la gestión de los fondos europeos Next Generation, claves para proyectos autonómicos que pueden aflorar y detrás de los cuales hay empresas “dispuestas a asentarse”. “No hay manera de avanzar con eso, están totalmente fragmentados”, dijo en relación a los Perte, evidenciando que “si el Estado no nos apoya será una tragedia”. A ojos de Salcines, la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 es un programa “que va a hacer historia”. “Va a ser estudiado en toda España. Es el primer proyecto serio de todo el país”, señaló, dando fe de que participar en el mismo está siendo para él algo emocionante: “Hay profesionales muy cualificados que buscan futuro y creen que Galicia es tierra de futuro”. De igual manera se pronunció Pidal, indicando que es una iniciativa para “poner en valor” la comunidad y que ha creado “todo un sistema que permite hacer políticas que van a marcar el futuro”. Una acción “innovadora” que continúa “el muy buen camino” que dio comienzo en 2018 cuando se aprobó la primera Estrategia Retorna 2020. Hasta 2022, en los pasados cuatro años, facilitó el regreso de 28.000 gallegos retornados.