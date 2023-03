UBS ha iniciado las conversaciones para hacerse cargo de la totalidad o parte de Credit Suisse. De hecho, según han informado la agencia de noticias Reuters y Financial Times, las dos entidades bancarias más importantes del país se reunirán durante este fin de semana para buscar el acuerdo, después de que el Banco Central Suizo le inyectara 50.000 millones de francos para evitar una crisis mayor.

Ante esta situación, lo que quiere el banco central es encontrar una solución sencilla y rápida que dé aire al sistema bancario antes de que los mercados abran el próximo lunes. Así, los reguladores suizos han hecho saber a sus homólogos de EE UU y el Reino Unido que esta fusión es su primera opción para cortar la desconfianza generada hacia Credit Suisse.

Si esta compra se produjera, la suma de ambas instituciones daría lugar a una entidad con un volumen de negocio de 1,4 billones de euros. La entidad bancaria nacida de la fusión tendría un tamaño similar al del Grupo Santander. Ocuparía, de esta forma, la quinta o sexta posición en el ránking europeo. Pero algunos analistas advierten de que la autoridad de la competencia suiza puede ver con recelo esta fusión, “dada su posición dominante en el mercado”, y constituir así un obstáculo para su consecución.

Todo esto se produce después de la inyección del banco central que, sin embargo, no ha logrado detener una caída en picado del precio de sus acciones. Su valor se desplomó después de que su mayor inversor se negara a proporcionarle más capital y de que su presidente admitiera la fuga de clientes en el negocio de gestión de patrimonio.

Tampoco ha conseguido calmar las aguas el BCE que, tras la crisis del propio Credit Suisse y los estadounidenses Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank y First Republic Bank, descartó una tormenta bancaria entre las entidades de la zona euro. Y en Estados Unidos los ánimos no mejoran. Allí el mercado teme que estas ayudas de liquidez no sean suficientes para salvar el sistema bancario, y no se descarta un rescate.