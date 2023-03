“España tiene un potencial agroalimentario monumental”

A las puertas del foro “Geopolítica y economía en el contexto de la nueva globalización” que este viernes se celebra en Vigo, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, charla con FARO sin pelos en la lengua. Ante las crecientes tensiones entre empresarios y Gobierno, a sus ojos un “error”, se muestra tajante al negar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté adoptando una política fiscal acorde a las necesidades del país. Pero lejos de los problemas, de la destrucción de miles de pymes que está dejando este año y el menor peso que cobra la industria en el PIB, se muestra optimista de cara al futuro. “El mundo cameral está en un momento progresivo” y las oportunidades llegarán si nos centramos en la formación, la digitalización y la internacionalización de nuestras compañías. Por ejemplo en sectores como el agro, de “potencial monumental”.

–El comienzo de año se ha saldado con la destrucción de miles de pymes en España, ¿cuál es su balance de esta cuesta de enero?

–Estamos en un momento donde el optimismo cabe. Yo desde luego soy optimista, pero también busco razones para apoyar mi optimismo. Y las razones están ahí. La primera es la estabilidad. España es un país seguro. Cada vez hay más turistas extranjeros que vienen, entre otras razones por eso. Segundo, y lo más importante para mí, el ánimo de los empresarios. Si nuestros empresarios están animados, son resilientes y se disponen a luchar, defender la posición y avanzar, iremos bien ¿Hay ese ánimo? Creo que sí... En general, en conjunto. Es verdad que algunos tienen que tirar la toalla porque no pueden más. Vemos autónomos y empresas que tiran la toalla porque no aguantan la inflación. Hay, pero no es el grueso.

–“España es un país de pymes, y todo dependerá de si las pymes se transforman o no”, decía el pasado septiembre, ¿cuál es su receta, además del ánimo, para que estas empresas no mueran en el intento?

–Formación, digitalización e internacionalización. Intuyo que va a haber una transformación en las medianas empresas, sobre todo familiares, con la llegada de las nuevas generaciones.

–¿Está adoptando el Gobierno una política fiscal acorde a las actuales necesidades del país?

–No. Creo que el Gobierno ahí es donde debería revisar sus planteamientos. Lo que no puede hacer es una campaña de hostilidad fiscal. Esto no es coherente con un sistema de economía social de mercado donde la empresa es el héroe de la epopeya. Que le pongan trabas no es bueno.

–Las tensiones entre Moncloa y empresarios continúan in crecendo.

–Hostigar a las empresas es otro error. Cuidado con esto. Creo que se equivocan y deben hacer una reflexión y comportarse a favor de la empresa. De eso depende que España vaya bien.

–¿A qué motivo achaca esto? ¿Cómo rebajar los ataques?

–Yo esto lo relaciono con el tumulto electoral. La “gente” está apretada por las encuestas, o lo que sea, y toma caminos que no son bien pensados. Y esto deberían pensarlo bien. El Gobierno está haciendo cosas bien, pero esta no.

–Ferrovial se va, ¿qué opinión le merece a la Cámara de Comercio?

–Mi concepto del señor Rafael del Pino es un concepto excelente. Es un gran empresario. El hecho de atacar porque quiere hacer algo en Estados Unidos me parece que es una cosa que no tiene ningún sentido. Si es su estrategia, que le dejen desarrollar su estrategia.

–La industria española sigue perdiendo peso en el PIB nacional.

–España tiene un potencial monumental en la industria agroalimentaria. Es una de las cosas que irá bien.

–Y la eólica marina, que parece llegar para revolucionar Galicia. ¿Tenemos posibilidades de ser competitivos a nivel internacional en este sector? ¿Contará con su apoyo?

–Sí, claro. La eólica marina tiene que ser una nueva potencia para que el país progrese. ¿Que esto hay que hacerlo de la manera más prudente? Pues claro, seguro. ¿Y procurando no perjudicar? También. ¿Pero que tiene que estar? Eso está claro.

–La fusión de las Cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía fue histórica. Tras años de consolidación, ¿se barajan nuevas fusiones en la comunidad gallega?

–Es un tema de las propias Cámaras. Las Cámaras son independientes y tienen todas las posibilidades. Harán lo que ellas quieran.

–¿Cómo les ha impactado la pandemia y la guerra de Ucrania?

–Las Cámaras fueron muy activas y estuvieron al lado de las empresas y de la sociedad. Es una de las razones por las que han ganado posición durante los últimos años. El mundo cameral está en un momento progresivo, aunque probablemente necesitaría una adecuada financiación pública... No es coherente que te obliguen o ordenen a que hagas determinadas funciones públicas y luego no te ayuden a mantener lo necesario para cumplir esas funciones. Esto hay que irlo resolviendo poco a poco.