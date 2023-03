El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pilotó el miércoles una cumbre del sector del automóvil en el Palacio de la Moncloa para tratar el momento del mercado y la necesidad de avanzar en la electrificación de toda la cadena de valor. En la cita participaron el presidente de Anfac (y de Seat y Cupra), Wayne Griffiths, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la ministra (saliente) de Industria, Reyes Maroto, Adriano Monés, presidente de Aedive y Francisco J. Riberas, presidente de Sernauto (y Gestamp).

Tras la reunión, el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, concedió una entrevista en exclusiva con Prensa Ibérica en la que nos detalló la postura que la asociación de fabricantes trasladó al Gobierno, así como la necesidad de avanzar rápido en el camino de la electrificación del sector.

¿Están satisfechos con el resultado de la reunión?

Sí, estamos contentos porque hemos tenido la posibilidad de hablar directamente con el presidente del Gobierno y los ministerios de Transición Ecológica y de Industria. Hemos compartido el hecho de que la situación actual y analizar en profundidad el tema de que el nivel de mercado que tenemos es insuficiente para avanzar en electrificación. España está a la cola de electrificados en Europa con solo un 10% del mercado, la mitad del promedio europeo.

¿El Gobierno ha comprendido las necesidades del sector?

Coincidimos en este análisis y que hacen falta medidas. La reunión era a mi petición, de Anfac, para discutir las medidas necesarias para mejorar la situación y acelerar. Hoy estoy aquí en Valencia donde mañana ponemos la primera piedra de una fábrica de baterías para dar servicio a dos fábricas del grupo para producir en España coches con la plataforma SmallBeV en un proyecto de 10.000 millones de euros, el Future Fast Forward. Pero para que todo ello tenga sentido necesitamos clientes. Esto es para los dos próximos años, casi es mañana. Hay que acelerar el mercado. Y hasta ahora la evolución ha sido insuficiente.

¿Pero lo han entendido?

Sí, lo han entendido. El presidente lo entiende. También hablamos de temas industriales y estaba mi colega de Sernauto Francisco Riberas y también por invitación del Gobierno la asociación del vehículo eléctrico Aedive. Hablamos de la infraestructura que es muy importante. El Gobierno está tomando medidas para mejorar la infraestructura y eso es positivo. Hay que poner en marcha este tema porque España también está detrás. Pero si no hay coches para qué quieres infraestructura, es como lo del huevo y la gallina. La prioridad es arrancar el mercado.

¿Cómo lo van a hacer?

Ha anunciado algunas medidas como la flexibilización del programa Moves 3 para facilitar la electrificación del parque de vehículos de empresas y ayudar a los concesionarios con los vehículos seminuevos (km0). Es positivo. Pero faltan más medidas que estamos pidiendo desde Anfac desde el verano pasado.

Hay que incentivar al mercado. ¿Pero cómo?

Solo incentivar la compra de coches es insuficiente. Con eso no reducimos la diferencia que nos separa de Europa. El presidente está abierto a investigar qué se puede hacer en ese sentido, y en dos semanas nos ha dicho tendremos otra reunión para trabajar sobre esas medidas.

¿Qué ha pedido el Gobierno al sector?

Como industria y como patronal del sector nos piden que aportemos nuestra parte en ese apoyo. Y estamos dispuestos a hacerlo. No solo fabricando coches eléctricos accesibles a precios accesibles. Hay que explorar qué podemos aportar en esas medidas. Lo definiremos con ellos. Para apoyar al coche eléctrico no hay que inventar nuevas medidas, no hay que ser muy inteligente, basta con mirar alrededor lo que funciona en otros países.

¿Cómo se puede mejorar?

Hay fondos, pero tenemos que agilizar la gestión de esos fondos. Estamos discutiendo también la necesidad de aportar la financiación por delante para el usuario, a nivel de concesionarios y fabricantes. El proceso de gestión y administración tarda mucho. Apoyaremos en ese sentido. Al final si queremos hacer el click de avance tenemos que poner medidas que funcionen a nivel nacional por igual. Medidas fiscales, como dar una ayuda inmediata al cliente final, sin interpretaciones y administraciones regionales. Hacerlo a nivele estatal.

¿Estamos a tiempo?

Ya no queda. No podemos perder otro año discutiendo si es necesario más medidas o no. El Gobierno lo tiene claro. Hay que buscar soluciones para mejorar. Vamos tarde. Pero no solo es posible. Es necesario para mantener una hoja de ruta hacia las 0 emisiones. No hay otra alternativa. Los retos del cambio climático son una realidad. Queremos ser parte de la solución. No parte del problema.

¿No tiene la sensación que hemos estado a punto de hacer el ridículo con el Perte?

Era la primera vez que se gestionaba un proyecto de este tamaño. Con la reacción que hay en Europa para apoyar a la industria creo que es positivo. Habrá propuestas más flexibles para transformar la industria. Pero lo que no se puede hacer es repetir la experiencia del primer Perte.

¿Han hablado del tema de la normativa Euro 7?

He transmitido mi preocupación desde el sector. Si la Euro7 se pone en marcha tal cual está prevista ahora será un golpe para España a nivel industrial. Aquí se fabrican coches pequeños y la norma impactará directamente es este tipo de vehículos. Si no se revisa habrá que dejar de producir temporalmente, cerrar fábricas. Tal cual está la medida afectará a 1,6 millones de vehículos, a 40.000 puestos de trabajo y a 300.000 trabajadores de forma indirecta. Será un impacto a nivel de empleo. Es un riesgo para la industria, porque obligaría a invertir en una tecnología antigua. Bajaría la demanda y el parque no se modernizaría. No estamos en contra de la Euro 7 ni de la industria, pero hemos pedido al Gobierno que apoye la posición que mantienen otros países europeos al respecto. Hay que buscar una situación más pragmática.

¿El Gobierno lo entiende?

El presidente del Gobierno lo toma muy en serio.

¿Todo el Gobierno?

Sí, el presidente del Gobierno lo toma en serio, porque es un tema muy serio para España.

Entonces, el Gobierno no solo les ha oído sino que les ha escuchado..

Hoy nos han oído y nos ha escuchado. El Gobierno quiere escucharnos. Ahora hay que buscar las medidas, juntos, no pasar la pelota el uno al otro. Las medidas deben servir para 2024 y 2025, las que son más a largo plazo ya están fijadas, pero hay que arrancar ya.

¿Es optimista?

Soy optimista. Lo que se ha hecho en España, con el Perte, pese a las dificultades, es algo muy importante y hay que valorarlo de forma positiva. Sí que tenía que haberse hecho más rápido, pero lo importante es que se ha hecho. No repetiremos el Perte 1, la distribución de los más de 2.000 millones será más flexible, tanto pata los fabricantes como para la cadena de valor. No ha habido otros proyectos en Europa a este nivel.