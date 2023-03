¿Por qué vuelven a desplomarse las bolsas?

Nueva jornada de pánico en las bolsas. Tras el retroceso del lunes, día en el que digirió la debacle del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) y un martes de recuperación, vuelve el tsunami, con más fuerza si cabe. En esta ocasión la protagonista es Credit Suisse y las dudas sobre su situación. Y, por extensión, la incertidumbre se extiende a todos los bancos, lo que ha tenido todos los paneles de rojo en Europa.

¿Qué pasa ahora para que cunda de nuevo el pánico?

La incertidumbre es lo que más pesa sobre los inversores. El dinero es muy miedoso. Las dudas que desató el cierre del SVB, así como del Signature Bank, extendidas a toda la banca regional y mediana de EEUU por su desregulación en la era de Donald Trump como presidente, se han cruzado el Atlántico con un protagonista europeo. Se trata de Credit Suisse, que se ha hundido en una proporción de más de dos dígitos, al negarse su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, a aumentar su inversión en la entidad tras ver las dificultades que atraviesa este banco, uno de los grandes de Suiza.

¿Qué sucede en Credit Suisse?

El banco suizo ha requerido algunas inyecciones de capital. En una de estas operaciones el año pasado entró como accionista el Banco Nacional Saudí, con el 9,9% del capital, lo que lo convirtió en el primero. Pero esta entidad no ha mostrado mucho apego por Credit Suisse, en la que ya suma pérdidas millonarias por el descenso del valor. Cuando en una entrevista en Bloomberg TV le han preguntado al presidente de la entidad saudí, Ammar Al Khudairy, sobre si pensaba reforzar el capital de su participada ha sido muy tajante: "La respuesta es absolutamente no, por muchas razones, aparte de la más simple, que es la regulatoria y la estatutaria". Al decir el principal propietario esto se ha desatado el pánico en los mercados. El miedo, que se extendió rápidamente en EEUU, se ha trasladado ahora a Europa, los bancos no se salvan de la quema.

¿Por qué se ven afectados todos los bancos?

Cuando una chispa (en este caso Credit Suisse) incendia los mercados, lo suelen pagar las empresas que están en el mismo sector, ya que surgen dudas sobre las mismas, aunque no estén del todo fundadas; y luego puede contagiarse al resto. En esta ocasión son los bancos, tanto los europeos como los de EEUU (aunque la bolsa aún no ha abierto, los futuros anticipan descensos). En España, los bancos cotizados registran caídas de entre más del 6% a más del 11%. En el resto del Viejo Continente se desploman también. Y eso sucede a pesar de que la situación de los bancos españoles y los europeos, en general, dista mucho de aquella en la que se encontraban cuando estalló la crisis financiera de 2008. Ahora una parte del temor tiene que ver con las carteras de deuda pública que tienen las entidades en sus balances que, con la subida del precio del dinero, pierden valor (la rentabilidad va a la inversa de los intereses en la renta fija). Pero eso solo afecta si los bancos se ven forzados vender la cartera de bonos antes de su vencimiento. Es lo que sucedió en el caso del SVB en EEUU, mientras que en el caso europeo, en general, no parece pueda suceder lo mismo, al menos por ahora, ya que disponen de una elevada liquidez gracias a la política de barra libre del Banco Central Europeo (BCE) durante la pandemia, según los expertos.