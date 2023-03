Stellantis avanza el fin de la crisis logística y asigna una plataforma industrial a Italia

La crisis de los microchips no es la única que azota a Stellantis Vigo, que mantiene paralizado el sistema en el que se fabrica principalmente el Peugeot 2008. La falta de camioneros y barcos ha puesto en jaque las operaciones logísticas ya no solo de la factoría, sino de todo el grupo, con plantas que acumulan coches en los aparcamientos propios y cercanos, como sucede en diferentes puntos de la ciudad olívica y su entorno. Sin embargo, el CEO de la firma, Carlos Tavares, cree que este mismo mes podrían poner punto y final a este grave problema. “Mi estimación es que estos problemas operativos se resolverán en el primer trimestre de este año, es decir, muy pronto. Y nos aseguraremos de resolverlos de forma sólida para que no vuelvan a perseguirnos más adelante”, avanzó el portugués ante sus inversores.

Stellantis ofrece 800 euros de plus a empleados que transporten vehículos de manera temporal La planta de Balaídos ha ido ocupando con sus vehículos recién fabricados diferentes espacios de la ciudad y de otras localidades, como Redondela, Porriño o incluso el polígono de la Plisan. Desde finales del pasado año, la firma sufre un atasco logístico que obligó a tomar estas medidas y otras como la de ofrecer a sus propios trabajadores su incorporación temporal a empresas de transporte para ponerse a los mandos de los camiones portavehículos. Tras la presentación de resultados del pasado año, Tavares concretó ante sus inversores que la caída en la cuota de mercado en Europa de las marcas de Stellantis se debió precisamente a esta crisis. “Este es uno de los problemas operativos que ahora estamos solucionando”, comentó e luso, “creo que en los próximos meses esto quedará atrás”. Stellantis estrena la Plisan como aparcamiento alternativo ante la grave saturación de Bouzas Según Tavares, la situación “ha sido dolorosa”, pero han localizado “dónde estaban los problemas logísticos de salida”, que “son múltiples” y los están “abordando”. “No hay una sola razón, pero estamos abordando cada uno de ellos con un plan de acción específico”, insistió el patrón de Stellantis. Reparto de STLA Por otro lado, el grupo anunció ayer una importante asignación para una de sus fábricas en Italia. En concreto, para la de Cassino, localidad situada entre Roma y Nápoles. Stellantis adjudicó a esta planta una de las nuevas plataformas industriales desarrolladas por la firma para sus futuros vehículos eléctricos, las denominadas STLA, por las que también puja Balaídos. Si en el caso vigués la idea es la de hacerse con la STLA Small, para amarrar así la siguiente generación del exitoso Peugeot 2008, en el italiano la asignada es la STLA Large, pensada para vehículos de alta gama y con hasta 800 kilómetros de autonomía (por los 500 de la que persigue la planta viguesa). No en vano, en Cassino se fabrican modelos de la marca Maserati (el Grecale), además de Alfa Romeo (Giulia y Stelvio). El anuncio fue realizado por el propio Tavares en una visita a la fábrica. Allí recordó que la de Cassino es la primera planta europea de Stellantis dotada con una STLA Large, y la segunda tras la de Windsor, en Canadá. Hasta el momento no se ha hecho público qué modelos será ensamblados con esta plataforma. Tampoco la inversión que requerirá. Stellantis anuncia su segunda factoría en África en menos de cuatro meses La asignación a Cassino sigue la estela de la anunciada el año pasado para la de Melfi (más al sur), a la que dotará de la STLA Medium (de 700 kilómetros de autonomía), y llega tras dos recientes anuncios de calado en el reajuste que está haciendo la firma para alcanzar sus planes de electificación. Ayer mismo dio a conocer que levantará una fábrica en Sudáfrica tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, mientras que la semana pasada adjudicó a la planta de Tofas, en Turquía, la producción de las furgonetas K0, hermanas mayores de las que se facturan en Balaídos y las medianas del grupo.