Los TTOO alemanes se quejan de perder cuota y de los precios de Ibiza

Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que los turoperadores eran los dueños y señores de Ibiza y manejaban las camas a su antojo. Daba seguridad a los hoteleros, pero a costa de no poder controlar a quienes alojaban. Sant Antoni, por ejemplo, lo pagó (y aún sigue pagándolo) caro. Pero en la última década, la isla ha dado un paso de gigante en ese sentido, al no depender tanto de ellos y poder vender directamente, bien a través de sus páginas web, bien mediante las OTA (agencias de viaje on line). Y eso cabrea, y no poco, a los TTOO, como se comprobó ayer en la feria turística de Berlín (ITB), en cuyo estand de Baleares se celebró un encuentro que reunió al conseller balear de Turismo, Iago Negueruera, y los consellers del sector (asistieron Alejandra Ferrer, por Formentera, y Vicent Marí, por Ibiza) con los cinco turoperadores más importantes de Alemania (salvo TUI, con el que Negueruela ya habló hace tres días). La conclusión fue unánime: primero, que las reservas van como un cohete en Mallorca y no tanto en Ibiza; segundo, que están mosqueados porque han perdido mucha cuota en las Pitiusas como consecuencia del sólido incremento de la venta directa.

Y esto último es especialmente preocupante si de lo que se trata es de aumentar (o al menos mantener) el número de viajeros alemanes, pues los turoperadores no piensan incrementar el número de vuelos si no tienen garantizada la ocupación, a ser posible con bastante antelación, algo difícil de lograr a través de la venta directa, más aleatoria e impredecible y más dependiente del last minute. Del 70 al 50%... y más allá El primero en poner las cartas bocarriba fue el jefe de contratación de hoteles en España de FTI, Manuel Morales, que suele ser claro y contundente en sus declaraciones (ya en 2019 dijo que los precios de Ibiza estaban «fuera de la realidad»): «Hay que recordarles [a empresarios y políticos de las Pitiusas] que los que ponen los vuelos son, principalmente, los turoperadores, nosotros, y que no se olviden de dónde vienen», advirtió ayer. Una amenaza en toda regla que soltó tras explicar que la isla se ha convertido en un destino «muy dinámico en ventas». «Y nosotros -indicó- somos turoperadores tradicionales. Por eso, Ibiza es el destino en el que más nos cuesta encontrar el paquete [vuelo más hotel, muchas veces con todo incluido]». Lamenta que los hoteles «busquen otro canal de distribución», justo el que menos conviene a los TTOO. Nils Lübbe, director del Oeste Mediterráneo de Der Touristik, se quejó en el encuentro con los consells y el Govern de que la cuota de los turoperadores haya pasado del 70% al 50% en la isla… Y se quedó corto, pues la diferencia es aún mayor en algunos casos. No es el único pero que le pone Morales a las Pitiusas. Lo de las tarifas sigue siendo casi casus belli para él: «Es la isla que más ha subido precios, aunque tiene cierta explicación porque los hoteles han hecho reformas importantes». De ahí que mientras habla de incrementos de reservas de un 12% en el caso de Mallorca (fue de un 25% en 2022), para Ibiza se queda en cero: «Intentaremos mantener los números de 2022». Es decir, 60.000 turistas. Más no arriesgarán. Choca de nuevo Ibiza con la misma piedra. Va a la ITB para oír lo de cada edición: que no están por la labor de enviar más viajeros porque los precios son muy altos y porque los ibicencos les ponen difícil la turoperación. Jorgen Heittinga, director de contratación de Altours, que habla de aumentos del 30% de reservas en Mallorca y de un 10% en Ibiza (adonde manda 40.000 visitantes germanos), recalca la misma idea: los alemanes son «muy sensibles al precio», sobre todo ahora, pues el país padece una inflación del 8,7%, que en el caso de los alimentos asciende al 21,8%. Como consecuencia, el paquete de Altours ha subido una media del 10%. El de FTI, hasta un 25%. Pero Heittinga tampoco se espanta por ese porcentaje. Lo considera asumible si se compara con cómo han crecido los precios «de volar, de la electricidad y de la alimentación, pues está en línea con lo que se pagaba antes de la pandemia». Morir de éxito Sus clientes «buscan calidad, pero a un precio asumible», indica. Por eso se decantan, este año más que nunca, por el todo incluido, para «saber con claridad que se gastarán en su viaje». No quieren sorpresas. Wendy López Trejo, delegada de RTK (engloba a 5.400 agencias de viaje) en España, es muy clara sobre las causas de ese amor no correspondido entre Ibiza y Alemania. Los turoperadores, explica, son necesarios para que las compañías aéreas manden aviones a los destinos: «No se programan vuelos si no están seguros de que los van a llenar». Y eso, completar el pasaje, «no se consigue sólo con la venta directa». Aviso pues a navegantes: la venta directa puede morir de éxito pese a los beneficios que comporta para los hoteles. Precisamente, a López le parece «curioso» que una importante cadena ibicenca (no quiere que aparezca su nombre; por cierto, su presencia en la ITB es mínima) «no vea al turista alemán como objetivo» por estar demasiado ligado a la turoperación (y a los paquetes). Quizás por eso la isla sólo supone para RTK el 2% de sus ventas, por el 40% de Mallorca. Preocupa también a López que se estén disparando los precios, hasta un 15% en su caso y principalmente como consecuencia del incremento del coste de los vuelos (+20%). Sube en Mallorca, baja en Ibiza En Mallorca, Schauinsland-reisen maneja ya cifras de reservas por encima de las de 2019 y de 2022. Para Ibiza, por debajo de ambas. ¿El motivo? El mismo que exponen el resto de turoperadores: precios y pérdida de cuota. «Los precios de Ibiza son realmente muy elevados y sólo son asumibles para un segmento de mercado elitista. Su planta hotelera ha cambiado mucho. Muchos hoteles de cuatro estrellas han pasado a ser de cinco y eso provoca que el cliente de turoperación, de nivel medio-alto, lo descarte al ser tan elitista. Contrata, además, sus vacaciones de otra manera», explica Carlos Fuster, director de contratación de Schauinsland-reisen. El presidente del Consell, Vicent Marí, quedó con varios de esos ejecutivos de empresas de turoperación en citarse de nuevo para analizar «qué se puede hacer» al respecto e intentar buscar «un equilibrio». En ese encuentro, Marí, que también es conseller de Turismo de Ibiza, observó «resistencia» de los TTOO a «incrementar cuotas de camas» y a «arriesgar en vuelos». Lo explica casi con las mismas palabras que Wendy López: al aumentar la cuota de la venta directa, que es más de último minuto, los TTOO no pueden garantizar (mucho menos con tiempo) que los aviones vuelen llenos. «Ellos alegan que la turoperación da previsión y anticipación», indica Marí, si bien el presidente ibicenco advierte de que «la fuerza de Ibiza es ahora la diversidad», es decir, que ya no depende exclusivamente de los TTOO, como ocurría hasta no hace mucho. Se antoja que mantener ese equilibrio va a ser difícil, al menos con el mercado alemán. Al término del encuentro, el conseller de Turismo balear, Iago Negueruela, calificó la venta directa de Ibiza como «muy fuerte» y la respaldó por «permitir negociar mejor» los precios (vía revenue management) y porque «es importante no depender totalmente de los turoperadores». En ese sentido, Alejandra Ferrer, consellera de Turismo de Formentera, recuerda que todas las islas han apostado «por trabajar con la venta directa porque ayuda a no depender tanto de los turoperadores» y porque así se evita que «caídas como la que sufrió Thomas Cook» se lleven por delante a los establecimientos que únicamente trabajan con ellos. «Hay que encontrar el equilibrio que ayude a mantener las conectividades y los TTOO, pero también hay que tener libertad para la diversificación hacia otros mercados», apuntó