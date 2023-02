“El trabajo transfronterizo con Portugal es una prioridad”

Antón Fonseca se ríe al recordarle su propia confesión de que no fue un gran estudiante. Su padre, José María Fonseca, un visionario del sector vitivinícola en Galicia desde el grupo Terras Gauda, lo mandó a la bodega. Allí comenzó su andadura profesional y una pasión profunda por un oficio que también le ha convertido a él en un referente de las nuevas generaciones del mundo del vino en toda España. “Me gustan mucho las personas y he aprendido a rodearme de las buenas a lo largo de mi vida, así puedo focalizarme en los temas realmente importantes”, explica el vicepresidente de Terras Gauda. Para su nueva aventura como líder de la, hasta ahora, única candidatura a presidir la Cámara de Comercio de Tui, el joven empresario vuelve a rodearse “de un buen equipo”. “Es la mejor forma de conseguir las cosas, algo que también heredé de mis padres”, apunta. En agosto cumplirá 35 años. “Es verdad que la experiencia es un grado –dice–, pero también la pasión hay que ejercerla”.

–Es muy posible que sea uno de los candidatos más jóvenes a líderar una entidad cameral en España.

–No me lo he planteado nunca. Posiblemente a los candidatos más jóvenes no les seduzca la posibilidad de exponerse tan públicamente en este tipo cargos, pero la realidad es que el amor a tu tierra y el deseo de continuar los proyectos que funcionan en entidades que son solventes y quieres proteger y cuidar, por responsabilidad hay que dar un paso al frente. En general, toda la candidatura es bastante joven.

–¿Qué tipo de perfiles le acompañan?

–En muchos casos son las segundas generaciones de las empresas y la media de edad debe rondar los 40 y pico años.

–Casi se puede presentar entonces como una candidatura de segunda generación, ¿no?

–Sin duda.

–¿Y por qué cree que los empresarios más jóvenes huyen de esa exposición pública? ¿Tiene algo que ver con la percepción de que las cámaras de comercio perdieron parte de su relevancia de antaño?

–Pues posiblemente, sobre todo porque muchas veces no se entienden desde fuera. En los tiempos que corren no hemos sabido comunicar la labor que tienen las cámaras y, si conseguimos sacar adelante esta candidatura, uno de los retos será acercan a la cámara a las empresas en la demarcación donde estamos.

–¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede revitalizar una cámara de comercio su comunidad local? Posiblemente, los intereses y el trabajo de la Cámara de Comercio de Tui sean distintos a los de una entidad vinculada a grandes núcleos de población. Aparentemente, en este caso hablamos de una zona que no es una ventaja económica.

–Pues fíjate que yo sí creo que es una ventaja económica porque, y de esto sabemos mucho los gallegos, desde una esquina del mundo hay vocación universal. Ha sido una ventaja competitiva realmente. Hay grandes empresas logísticas, de automoción, textiles... o, ¿por qué no hablar del sector agrícola, de los grandes productos gallegos que están por todo el mundo? El territorio y la dimensión nunca deben ser un hándicap para competir. Igual pueden dificultar las cosas, pero el esfuerzo siempre tiene una gratificación. En el caso de la Cámara de Comercio de Tui, además, el carácter transfronterizo debe ser un objetivo para el entorno, para las pequeñas y medianas empresas y también para las grandes. Tenemos un río que a veces parece un muro infranqueable y debemos mirar y comunicarnos con las empresas del otro lado para trabajar juntos de la mano y aprender de lo que se está haciendo bien en ambos territorios.

–De hecho, los fondos europeos, incluidos los Next Generation, apuestan por los proyectos transfronterizos.

–En nuestro caso siempre ha sido así. No podemos negar que tenemos un vecino al lado. Yo mismo en mi empresa, o en las empresas que estamos en esa línea, empleamos a trabajadores de ambos lados, tenemos matrimonios de los dos lados. Compartimos arraigo cultural y eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Está bien que ahora Europa venga a ayudarnos, pero si miramos con amplitud de miras, lo lógico es trabajar así porque las fronteras ca vez más pierden sentido.

–¿Cuáles son las prioridades si, como parece, será el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Tui?

–Lo de parece... Hay que ser muy cautos. La responsabilidad que tenemos es coger los grandes retos de la junta directiva anterior. Tenemos el edificio de la Aduana, con una ubicación y un carácter histórico, parado a la espera de papeles. Hay que sacarlo adelante. También potenciar el carácter transfronterizo de la cámara y acercarla a ayuntamientos, instituciones y a las propias empresas para ayudarles y asesorarles en su camino.

–Hay una sombra eterna sobre la fusión de las cámaras. Cuando se integraron las de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, se hizo un llamamiento a la de Tui. ¿Qué piensa de este debate?

–La Cámara de Comercio de Tui tiene entidad propia para subsistir tanto económicamente como por razón de ser. No entiendo el debate. Al final tendríamos que estar fusionándonos unos con otros a favor de las demarcaciones más grandes, lo cual no tiene sentido. Precisamente ser más pequeña nos hace más ágiles.

–¿Se atienden mejor así las singularidades de un territorio?

–Totalmente. Siendo pequeños y especializados podemos servir de referente, por no hablar del carácter transfronterizo otra vez.

–Tuve la oportunidad de entrevistar a su padre cuando el Círculo de Empresarios de Galicia le concedió la medalla de oro. Me dijo que una de las claves de su éxito era el equipo y alabó su talento y el de su hermana. Es difícil tener una mejor presentación.

–El talento lo tiene él, en visión y musicalmente, no es baladí. No me gustaría personalizarlo. En todas las empresas que forman esta candidatura tenemos algo que nos ha hecho competir en los diferentes mercados y hemos sabido sacar adelante nuestros proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos hecho las cosas bien y podemos aportar algo. De una forma totalmente altruista, vamos a dedicar un importante tiempo a la cámara.