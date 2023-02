Ganomagoga estudia un ERTE sobre 150 empleados por el alza de precios de energía y materiales

Entre letras rojas y azules, en mayúscula y con un mensaje claro, “Por mala xestión estamos nesta situación”, decenas de trabajadores del Grupo Ganomagoga –especializado en la ingeniería de sistemas de manutención, estructuras metálicas y energía eólica– se manifestaron este miércoles a las puertas de una de sus instalaciones en Ponteareas. La plantilla, que desde el pasado diciembre lleva sufriendo ligeros retrasos en el pago de sus nóminas –como pudo confirmar ayer este periódico–, hará otro paro hoy. De una a cinco.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, el Grupo Ganomagoga estudia en estos momentos la posibilidad de ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERTE) que afectaría a dos de sus empresas, Talleres Ganomagoga y Cedval Marine Solutions, que suman unos 150 empleados. A falta de confirmar cuántos profesionales se verían afectados, algo que por ahora no se ha concretado, está previsto que se produzca un nuevo encuentro con los sindicatos –ya hubo dos– la próxima semana.

Entre otros, los motivos que llevarían a la compañía a adoptar esta decisión estarían los costes energéticos, especialmente el encarecimiento de la electricidad, así como el alza de los precios de las materias primas, producto del impacto de la guerra de Ucrania. Los mencionados testimonios apuntaron también que el volumen de trabajo que hay en las empresas se sitúa “en torno al 50 o 60%” del que podrían soportar en niveles máximos. “La situación es complicada”, afirmaron, avanzando que actualmente el personal está “en un proceso de iniciación de un expediente de regulación de empleo”.

La CIG advierte del problema

En un comunicado enviado a los medios durante la tarde de ayer, la CIG también advirtió del problema, señalando que “o cadro de persoal de Talleres Ganomagoga en Ponteareas e Mos está a desenvolver un calendario de mobilizacións e de paros parciais para denunciar os incumprimentos no pago de salarios e reclamar o abono inmediato das débedas pendentes”. “A empresa iniciou os contactos coa representación sindical para poñer en marcha un procedemento de ERTE que aínda non arrincou”, añadió.

Según explicaron desde el comité, presidido por el sindicato nacionalista, las “medidas de presión” comenzaron el miércoles con un paro parcial de una a cinco, que se extenderá a la misma hora hoy y los días 27 de febrero, 1 y 3 de marzo. “Os problemas coas nóminas remóntanse a decembro, cando Ganomagoga deixoulles a deber entre un 10 e un 15% do salario e as horas extras. En xaneiro satisfixo esta débeda, pero pagou menos da metade da nómina, cantidade que aumentou semanas despois até o 80%, polo que na actualidade a débeda é do 20% do soldo”, recoge dicho escrito.

Conforme al mismo, la empresa justifica esto “aludindo á delicada situación económica que atravesa, xa que os beneficios rexistrados nos anos 2020 e 2021 deron paso a perdas en 2022, supostamente polo aumento dos custes da electricidade e das materias primas”. Lo que, según recoge la CIG, “levou á compañía a estudar a posibilidade de presentar un ERTE”.

El Grupo Ganomagoga cuenta con instalaciones productivas con una superficie conjunta superior a 18.000 metros cuadrados repartidos en 4 localizaciones. Su andadura en el sector de industria siderometalúrgica comenzó en 1974, cuando se fundó Talleres Ganomagoga.