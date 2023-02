Si algo han evidenciado la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania es la necesidad de reforzar sectores tan tradicionales como el alimentario y la distribución. También otros relativamente nuevos que deberían dejar de venderse como vanguardistas y empezar potenciarse de una vez, en el presente, como el tecnológico. Ello solo será posible si las administraciones son conscientes de sus enormes capacidades, algo en lo que se vuelca buena parte de la patronal. La crisis que vivimos, que salta de catástrofe en catástrofe, centra en la actualidad aspectos tan importantes como la ciberseguridad, en un contexto de continua expansión del mundo digital, y hace más necesario que nunca, en medio del alza de las materias primas y los cortes de suministro que vive el planeta, ejecutar innovadoras políticas en torno a la producción agrícola y ganadera. También aplicables a su posterior transporte y comercialización. El mundo pivotará sobre ello, y ello a su vez sobre dos pilares vitales: el talento y la competitividad. Cimientos intangibles pero realmente claves para construir un futuro próspero en Galicia.

Estas fueron algunas de las conclusiones que pudieron extraerse del Foro “Los desafíos de la economía gallega para el trienio 2023-2025”, organizado por FARO durante la pasada jornada en la sede de Afundación en Vigo dentro de una serie de actos organizados este 2023 con motivo del 170 aniversario del decano de la prensa nacional. La sesión, compuesta por dos mesas, estuvo moderada por Lara Graña, redactora jefa, y Julio Pérez, jefe de Economía, periodistas ambos de este periódico, y contó con la participación de figuras de elevado nivel como Juan Carlos Escotet y Francisco Botas, presidente y CEO de Abanca respectivamente; José María Álvarez, director de desarrollo corporativo de Inditex; Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa; Ignacio Bueno, director del centro de Vigo de Stellantis; Antonio Agrasar, CEO de Plexus; y Jesús García, CCO de Grupo Lence.

El primer coloquio se focalizó precisamente sobre el sector tecnológico, así como el alimentario y la distribución: unos campos que “pudieron rescatar a Galicia de la recesión profunda”, expuso Pérez, encargado en este caso de conducir el debate. Fueron Tojeiro, Agrasar y García quienes proporcionaron una fotografía detallada de los mismos, analizando una serie de problemas coyunturales, incertidumbres del presente, pero también un gran abanico de oportunidades que se plantean para el futuro.

Los desafíos a superar

Conforme destacó el presidente de Gadisa, actualmente hay “plena actividad” como hay una “competencia brutal”, algo que repercute en una buena relación calidad-precio para la población. Remarcando que hay una “tensión importante” en sus cuentas al estar sufriendo “de una manera sustancial” un incremento de costes que no pueden repercutir por “responsabilidad”. “Somos el último eslabón de la cadena ante el consumidor”, matizó además, subrayando que la subida de los productos que adquieren ha repercutido en todo.

Con aumentos que se han contagiado del fertilizante al cereal, del cereal a la carne, y así sucesivamente en un efecto dominó llamado inflación, se han encontrado también en Grupo Lence, cuyo director de operaciones (COO) considera vital “reivindicar el papel del productor” al que tanto ha afectado esta crisis. “Nos han subido los costes industriales, pero donde más hemos sufrido el incremento ha sido en la materia prima”, indicó, destacando que se han visto obligados a incrementar repetidamente el importe al que compran la leche debido a que a “los ganaderos no eran capaces” de mantener las explotaciones”. En este contexto, recordó que múltiples granjas se han visto forzadas a vender más cabezas de las esperadas para evitar sus inminentes cierres; y eso se ha terminado traduciendo, inevitablemente, en una mayor falta de leche.

Desde Plexus, por su parte, se enmarcaron dentro de un sector “privilegiado” porque “el empuje de todos los sectores se está trasladando a través de la tecnología”, aun incidiendo en que una de las mayores adversidades a la que se enfrentan, hablando de ausencia, es que Galicia no tiene ni genera el personal cualificado que ellos precisan. “El gran hándicap nuestro es la escasez de talento”, puntualizó su CEO. “En nuestra demanda podemos estar rondando las 150 incorporaciones al mes y nos estamos quedando en 50 o 60”, señaló.

Aprovechar la tecnología

Tanto García como Agrasar coincidieron en la “necesidad” de generar profesionales con las aptitudes adecuadas. En el mundo rural porque se están yendo y no hay relevo ante las duras condiciones, reflejó el primero, resaltando que debe cambiarse la percepción de que el trabajo del campo es “un trabajo de sol a sol”, algo para lo que es fundamental que haya servicios –“la gente quiere vivir con comodidades que en el campo no tiene”, dijo–, y advirtiendo de que “la realidad es que están cerrando muchísimas explotaciones en Galicia –prevé que en tres años pasen de 5.000 a 4.000–. Y en el mundo digital porque no llegan los suficientes porque la formación no satisface las expectativas del mercado laboral, expresó el segundo, que considera más distantes a las universidades públicas que las privadas. A su parecer, “la forma de estar pegados a una industria” y de “acelerar el talento”.

Sobre la brillantez y cómo sacarla a relucir también se pronunció Tojeiro para quien es una cuestión de estimular la ambición. “El emprendimiento se fija más donde uno está más motivado”, valoró, incidiendo paralelamente en la digitalización como aspecto indispensable para adaptarse al cliente: “El consumidor cambia constantemente, los que tenemos que adaptarnos a la velocidad del cliente somos nosotros. (...) El nivel de información es mayor en el nivel de exigencia también”.

Un empleado que no tenga capacidades tecnológicas “lo va a pasar muy mal en cualquier sector”, indicó tras éste el CEO de Plexus. “Lo ideal sería tener un médico programador, no un programador para un médico”, puso a modo de ejemplo, dejando claro que la programación, como las matemáticas o las lenguas, debería ser una materia base en la educación, pero el problema es que “no seríamos capaces de abordar dicha asignatura”. “Hay mucho por transformar”, dijo, para aseverar que “estamos viendo la puntita del iceberg de lo que puede cambiar la inteligencia artificial la experiencia del usuario”.

La brillantez hace falta en un escenario complicado, con alzas en los costes y mucha rivalidad

En ello se centran desde Gadisa, cuyo presidente considera que la virtud de la digitalización a la hora de mejorar los procesos es “clave” para ser “más competitivos”, una rivalidad que se traslada del supermercado a las granjas y a la industria láctea. Ahí, añadió el CCO de Grupo Lence, compiten no solo con la industria española, “también con el resto del mundo”, cada vez más globalizado. Ante ello juega un gran papel la proximidad, tanto para esquivar los problemas de suministro que han marcado estos años como “para evitar el abandono de los espacios rurales”.

Como apunte, García recalcó que el 60% de la transformación de la leche se lleva a cabo fuera de Galicia, por lo que “hay oportunidades” de convertir este producto en otros con mayor valor añadido “que incluso puedan repercutir en una mayor rentabilidad para el ganadero”. En sintonía con esta postura, Agrasar remarcó su apuesta por el “empleo sostenible” y sin exigencias en relación al lugar desde donde trabajen sus profesionales, algo que contribuye a frenar la despoblación del campo frente a las urbes, mientras Tojeiro destacó el vínculo de su compañía con la producción local.

“Si apoyas lo tuyo siempre sales ganando”, aseguró, admitiendo que “cuando alguien hace algo que ama o su trabajo influye positivamente en algo que ama el resultado es mejor porque lo hace por menos y consigue más”. “Todo ese esfuerzo revierte en la propia sociedad a la que tú te diriges y a la que tu perteneces”, resaltó, comentando que tanto Gadisa como Grupo Lence y Plexus son distintos ejemplos de empresas cercanas se postulan como la “esperanza” de numerosos municipios gallegos.

Igualdad de condiciones

Para competir –como Galicia ha demostrado que sabe hacerlo–, los tres participantes de la primera mesa del Foro “Los desafíos de la economía gallega para el trienio 2023-2025” defendieron que para los sectores esenciales lo verdaderamente esencial es competir en igualdad de condiciones. “Solamente queremos las mismas reglas de juego que tienen los demás”, resaltó Tojeiro, evidenciando que la energía de nuestra ciudadanía “sería más rentable” si tuviera “una mochila menos pesada”. O por lo menos con la misma carga.

En cuanto a los fondos Next Generation y las posibilidades que pueden traer consigo, recordó que “es fundamental que las regulaciones necesarias para conseguir esos objetivos estén a tiempo”, con lo que coincidieron también Agrasar –“el tema está en poner a hacer las cosas a quienes saben hacerlas”, expresó, haciendo especial referencia a “cómo se está gestionando y por qué no está llegando esto rápido”– y García, quien lamentó que “en el país de la leche la marca más vendida no es gallega”.

Tras este intercambio de posturas y también en el marco del evento organizado por FARO durante la pasada jornada en la sede de Afundación en Vigo dentro de una serie de actos planificados este 2023 con motivo del 170 aniversario del decano de la prensa nacional, tuvo lugar un segundo coloquio en torno a los sectores financiero, el textil y la automoción. En el mismo participaron los anteriormente citados José María Álvarez, Francisco Botas e Ignacio Bueno, y fue moderado por Lara Graña.