Dejarlo en la hucha o en la cuenta corriente no es una opción, porque todos sabemos que tal y como está el precio del dinero actualmente, y aunque la inflación parezca que empiece a remitir, las posibilidades de que en pocos meses esos ahorros valgan menos que hoy son muy altas. Y dejarlos ingresados en el banco tampoco parece ser una buena idea. Al fin y a cabo, ¿qué rentabilidad están ofreciendo hoy en día las entidades bancarias? Y se te pasa por la cabeza la idea de invertir, puesto que es algo de lo que todo el mundo habla y sabes que ya no está restringido para unos pocos y parece que esta opción se ha abierto para todos. Una opción que parece interesar a muchos últimamente es comprar letras del Tesoro. Pero sientes que ese tipo de deuda pública emitida por el Estado a plazos cortos no es para ti, por mucho que ofrezcan una rentabilidad sin apenas riesgo.

Aunque no lo tengas claro, al menos has iniciado el camino como inversor, es decir pensar en qué hacer con tu dinero. Sin lugar a dudas, invertir es una de las mejores alternativas para sacar rentabilidad a ese dinero que no quieres tener parado. Y si no sabes por dónde empezar, deberías barajar la posibilidad de hacerlo a través de un bróker. Eso sí, uno que cuente con todas las garantías de que tu dinero va a estar seguro, cerca y que esté regulado por los organismos pertinentes. Y a poder ser posible, que tenga la mejor tecnología, atención al cliente, en casa y en español, con un gestor personalizado para que te acompañe en el camino. Es por ello que el bróker online XTB se presenta como una de las mejores opciones para iniciarte, o continuar si ya has dado tus primeros pasos, en el mundo de la inversión. Además, y como ayuda para empezar en este mundo, XTB, uno de los mayores brókeres de acciones, ETFs y Derivados (CFDs) del mundo cotizado en Bolsa y regulado por la CNMV, regala una acción a cada inversor que abra una nueva cuenta con ellos. Si quieres experimentar lo que es invertir, lo puedes hacer de esta forma, realmente invirtiendo. XTB pone a disposición de sus clientes más de 4.000 acciones y fondos cotizados de todo el mundo. En total, más de 5.800 instrumentos financieros a disposición de los inversores, ya sean iniciados o cuenten con experiencia. Además, proporciona a los inversores minoristas e institucionales acceso instantáneo a cientos de mercados globales y sin comisión en operaciones de hasta 100.000 euros. Todo ello, sumado a un fuerte paquete formativo con más 166 horas de formación y análisis en tiempo real disponibles en su plataforma de inversión, xStation, la plataforma tecnológica de trading de referencia que es usada por bancos internacionales y es una de las más premiadas del mercado. XTB cuenta además con un prestigioso equipo de analistas como Joaquín Robles, Darío García y Manuel Pinto junto con el estratega jefe del bróker Pablo Gil, galardonado por Rankia como el mejor analista técnico de 2022 y cuyos videos de análisis suman en redes sociales más de 1,1 millones de visualizaciones este mes. Con su nueva campaña ‘Una Acción Gratis’, XTB quiere popularizar la formación en la inversión en acciones y acercar los mercados bursátiles a los inversores que decidan dar el paso y comenzar a diversificar su patrimonio en acciones de las principales compañías cotizadas del mundo. También a los inversores más jóvenes. Un sector que, cada vez, está más presente en el mundo de la inversión, como se desprende de la encuesta que realizó el propio bróker XTB ‘¿Cómo invierten los jóvenes españoles?’, en la que se informa de que casi la mitad de los jóvenes españoles con edades entre 18 y 30 años ha invertido alguna vez en los mercados financieros. Las criptomonedas, las acciones y los fondos de inversión son los productos en los que más invierten. Y en cuanto a la cantidad invertida, el 42,5% de los jóvenes inversores tiene destinados actualmente entre 1.000 y 5.000 euros.