Primera compañía energética española en presentar resultados, primer récord de beneficios. Naturgy cierra 2022, un año marcado por la guerra de Ucrania y la crisis de precios de la energía, con un beneficio histórico de 1.649 millones de euros, un 35% más que en el año anterior y un 10% más que el anterior máximo que data de 2015. La energética atribuye esta cifra al buen desempeño de las actividades liberalizadas “apoyadas en el escenario energético mundial y los elevados precios de las materias primas”. Es el caso del precio del gas que, en el mercado holandés de referencia, llegó a situarse en el mes de agosto en 319 euros por megavatio-hora, cuando el precio habitual en años anteriores era de alrededor de 20 euros por megavatio-hora.

Los resultados son mejores de lo esperado, aunque según su presidente, Francisco Reynés, no deben extrañar a nadie porque “están en línea con los de los últimos nueve meses”. Y la idea es que sigan siendo igual de buenos o más el año que viene, cuando la empresa prevé un resultado bruto de explotación (Ebitda) “por encima o como mínimo al nivel de 2022”, cuando se situó en 4.954 millones de euros (un 40% más que en 2021), pese a que entonces recogerán un impacto de alrededor de 300 millones de euros correspondientes al impuesto del 1,2% sobre las ventas en España liberalizadas impulsado por el Gobierno de coalición.

El impacto del gravamen contrasta con los 1.200 millones que repartirá la empresa en dividendos con cargo al ejercicio actual –mantendrá su política de repartir el 70% de sus beneficios a los accionistas– pero Reynés defiende que, junto al resto de gravámenes, la compañía tiene una carga fiscal de más de 1.000 millones de euros en total. “No soy quien para decir si un impuesto es justificado o no, pero no creo que seamos el único sector con unos resultados mejores que los de 2021 porque 2021 no fue todavía un buen año y, por tanto, no es un año típico para ser comparado”, añadió el presidente de la compañía, que no ha querido desvelar si recurrirá el impuesto en los tribunales.