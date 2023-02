Crean en Mallorca “la primera comunidad de ricos del Mediterráneo”

Hay algunas falacias acerca de los ricos. Por ejemplo, que la mayoría de los representantes de este grupo se conocen entre ellos. Y que también han hecho negocios entre ellos. "Pero eso no sucede a gran escala”, afirma David A. Pieper. Es posible que se conozcan en su región, pero poco fuera de ella. Y este fenómeno se puede observar aún más en Mallorca. "La riqueza de Europa está aquí", dice este empresario, pero los representantes de este círculo "viven, por así decirlo, en villas vecinos unos de otros pero no saben lo que hacen los demás".

Pieper quiere cambiar eso y construir la primera “comunidad de alto valor neto en la región del Mediterráneo” en las próximas semanas y meses, como él dice. Skyland Wealth está detrás del proyecto. La start-up de Berlín, que aún es prácticamente desconocida por los medios, reúne principalmente a representantes de la industria inmobiliaria y oficinas familiares en su consejo asesor. El propósito de la comunidad se explica en su propia presentación: intercambio de experiencias, asistencia a los recién llegados a la isla, transacciones inmobiliarias discretas y nuevos contactos de alta calidad, especialmente con las familias emprendedoras líderes en Mallorca.

Una red seria y discreta

Pieper quiere continuar en Mallorca lo que ya ha probado en Alemania, explica en una entrevista con Mallorca Zeitung, semanario del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. El proyecto consiste en networking digital y contactos personales a partes iguales. Por un lado, existe una plataforma tecnológica , por así decirlo, una especie de "Facebook para superricos", solo que mucho más exclusivo, serio y, sobre todo, más discreto que la red social. Por otro lado, la comunidad, que ahora cuenta con más de 350 miembros, también se reúne en persona, ya sea para cenar en Munich o para un evento benéfico en el Zoopalast de Berlín.

La “creación de redes” debería traducirse entonces en transacciones comerciales entre ellos, también una especie de "medida de fomento de la confianza", como lo expresa el economista inmobiliario, que anteriormente había fundado la empresa de gestión de activos Optimus Prime y la empresa de corretaje Virtuus Private. Porque "si he cerrado un trato con alguien, también puedo hacer otras cosas con él", señala. Y en eso se basa en última instancia el modelo de negocio de Skyland Wealth GmbH, fundada en 2019.

Así es como se puede entrar en el club

Hay reglas claras para la admisión, la palabra clave es UHNWI . La abreviatura significa "individuos de patrimonio neto ultra alto", es decir, personas que tienen al menos 25 millones de euros en activos totales. La cifra se verifica para los nuevos miembros a partir de una investigación interna, aunque nadie tiene que revelar su declaración de impuestos, según Pieper. “Solo estamos haciendo nuestro trabajo”, afirma. Por supuesto, los activos pueden tomar formas muy diversas, desde empresas medianas con mil empleados hasta ganancias de nuevas empresas vendidas o villas pagadas en Alemania.

Esta barrera de 25 millones garantiza que los miembros de todo el mundo tengan los mismos intereses. Además de las compras privadas y las transacciones comerciales, se trata sobre todo de resolver preguntas como: ¿Dónde puedo invertir a largo plazo? ¿Qué dejaré para el mundo? y ¿Cómo transmito el trabajo de mi vida a la siguiente generación?

Sector inmobiliario

Por supuesto siempre se trata de bienes raíces. De ahí surgió la idea de la comunidad. En las consultas con clientes adinerados siempre ha habido dudas sobre si podría ayudar en otras áreas, como herencias, financiamiento de seguimiento o reestructuración, además del asesoramiento inmobiliario, dice Pieper. Sin embargo, la red que ha surgido no debe reducirse a este sector, aunque sin duda es de gran importancia para los ricos de todo el mundo: “Picasso no interesa a todo el mundo, los coches antiguos no interesan a todos, pero los bienes raíces interesan a todo el mundo”.

La iniciativa se lanza en Mallorca en un momento en el que el debate social sobre la "venta de la isla", la saturación turística y la gentrificación está en pleno auge. Pieper señala que está familiarizado con los debates de justicia social en muchos países y cada cultura los lleva a cabo de manera diferente. El alemán argumenta que una comunidad de alto poder adquisitivo en Mallorca tendrá efectos positivos en la isla una vez que se afiance. Por un lado, esto se aplica a las inversiones en negocio e innovación por ejemplo en la creación de espacios de oficinas o espacios de coworking, en la radicación de start-ups, y en la expansión de las energías renovables. Por otro lado, Pieper se refiere a iniciativas como intentar romper con la imagen de Ballermann y presentarse como un lugar turístico de calidad. Y cuando se trata de la escasez de vivienda, señala que hay que hacer una distinción clara. "Cuando una villa en Andratx cambia de manos, no se aburguesa".

Ya están en Mallorca

La expansión del club de los ricos en Mallorca fue casi automática: la mitad de los miembros actuales ya tienen un punto de apoyo en la isla sin estar conectados entre sí. "Conoces a alguien en Zúrich que está en Pollença, conoces a alguien en Múnich que está en Andratx, pero los dos no saben nada entre ellos", afirma el empresario, que posee un piso en Cala Blava con su mujer.

El grupo objetivo al que se dirigen no son tanto los directores gerentes como los dueños de las empresas, precisamente los más representados en la isla. Pero los empresarios locales también se incluyen en la red. España está subestimada como un país rico, y es aún más difícil que surjan contactos con familias emprendedoras mallorquinas. Pero están abiertos a nacionalidades de todos los países.

El inicio oficial en Mallorca será el 29 de abril, con un evento de inauguración en una finca de la Tramuntana de un anfitrión británico. Originalmente, se suponía que un empresario alemán desempeñaría este papel, pero murió en un accidente a finales de 2022. Tras la presentación, las reuniones se planifican inicialmente cada dos meses.