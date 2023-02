Cebreiros seguirá al frente de la CEP tras conseguir el aval del 88% de los vocales

A las 14.30 horas de ayer se cerró el plazo para presentar candidaturas y la única estará encabezada por Cebreiros. Pablo Louro, Enrique Fontán y Ramón Alonso repiten entre las vicepresidencias, a la que se suma Sabela Pérez-Torres como principal incorporación. Hay otros dos vicepresidentes entre los cargos de libre designación: Javier Touza y el nuevo gerente de Anfaco, Roberto C. Alonso. César Sánchez Ballesteros continuará como tesorero y Manuel Falque de contador.

“Estamos muy orgullosos de este apoyo, que consideramos mayoritario y, por lo tanto, suficientemente avalados para presentar la candidatura”, agradecía Jorge Cebreiros ayer, unas horas antes de concluir el plazo de presentación de candidaturas. No llegó a descartar en ningún momento que apareciese alguna, pero también recordó que los estatutos recogen la elección de 42 vocales en total. “Estas elecciones no eligen presidente”, subrayó, antes de enfatizar la importancia de tener un equipo “fuerte” para “el año y medio o dos años” difíciles que vienen por delante, sobre todo pensando en la deuda acumulada por las empresas y el impacto de la subida de tipos de interés.

La proclamación oficial de los candidatos por parte del Comité Directivo de la CEP se formalizará mañana, cuando también se prevé publicar el censo electoral. Es muy probable que no se abran las urnas el día 24. Sin candidatura rival, la decisión corresponde a la mesa electoral.

El sueldazo de Garamendi “no es sensible” y “puede complicarnos la vida a todos”





Al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) no le gustan las nuevas condiciones salariales del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que después de estar trabajando para la gran patronal española como autónomo, pasa a ser asalariado con una retribución de 380.000 euros al año. “Sabéis que nunca me he ocultado”, aseguró ayer Jorge Cebreiros, durante la presentación de la candidatura que abandera para repetir como máximo responsable de los empresarios de la provincia otros cuatro años, antes de afear públicamente la remuneración de Garamendi. “No me parece sensible en estos momentos que un alto directivo de nuestra organización tenga un salario de ese tipo”, recriminó. “No me lo parece”, insistió, antes de advertir de las consecuencias “que se están produciendo”. “Un ataque a los empresarios”, afirmó, tras recordar que ahora mismo la CEOE no se sienta en las mesas del Diálogo Social “para revisar el salario mínimo”, ni para llegar a un acuerdo de revalorización en convenios con el Ministerio de Trabajo y el resto de los agentes sociales. “Creo –avisó también– que esto puede estar complicándonos la vida a todos. “Los que estamos aquí –añadió, en referencia a su equipo– no estamos ni como altos directivos ni como autónomos porque no cobramos”.