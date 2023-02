Galicia duplicará los puntos de recarga para coches eléctricos exigidos a sus gasolineras

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, consolidada en el BOE hace casi dos años, llegó en medio de la pandemia para facilitar la equidad en la transformación a una “economía descarbonizada”. Se hablaba del cumplimiento de la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando el punto de inflexión que supuso la COVID para generar un verdadero cambio de rumbo en materia de movilidad. Y por ello, entre otros aspectos, en su artículo 15 se sentaron por primera vez las bases necesarias para llevar esa evolución a las estaciones de servicio. A aquellas con un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 superior o igual a 10 millones de litros, se les exigió entonces que instalaran al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua en un plazo de veintiún meses a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, antes del próximo 23 de febrero. Y a aquellas cuyo volumen anual agregado de ventas fue superior a cinco millones de litros pero inferior a 10, se les dio más tiempo. Veintisiete meses a partir de la entrada en vigor de la norma, antes del próximo 23 de agosto, para instalar –en su caso– al menos una infraestructura de recarga eléctrica menor. De potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua.

Con los plazos echándose encima, la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) no duda de que las gasolineras autonómicas a las que el Gobierno central exige estas instalaciones cumplirán en tiempo y forma. La entidad, que recientemente envió una circular a sus asociados, recuerda que en Galicia hay un total de 68 establecimientos de este tipo obligados por la ley a contar con los citados cargadores, orientados a garantizar el cambio de tendencia en transporte: la entrada y consolidación de los vehículos eléctricos e híbridos en el mercado. Y de los mismos, según los datos que manejan, la mayoría se implantarán en la provincia de Pontevedra (30), seguida de A Coruña (24), Ourense (11) y Lugo (3).

Su presidente, Julio César López, no se queda en estas cifras a pesar de ser las exigidas, y pronostica que ese mínimo de 68 puntos de recarga eléctrica en las gasolineras autonómicas (siete serán de 150 kW o más y los restantes 61 de 50kW o más) se rebasará con creces. “Las estaciones de servicio van a cumplir el doble de las previsiones, el doble de lo exigido. La previsión es que haya muchísimos más, contamos que pueda haber unos 150 (...) Ahí no va a haber ningún problema por nuestra parte”, remarca, haciendo hincapié en que el quid de la cuestión se va a centrar en si todos estos puntos de recarga eléctrica podrán estar operativos, algo que ya “no es responsabilidad” de estos establecimientos.

“El suministro de la red es lo que está tardando (...) Hay muchas estaciones de servicio que ya han instalado estos cargadores, pero falta que los distribuidores lleven la electricidad a todos estos nuevos puntos. Ahí es donde se está retrasando, pero no es cosa nuestra. Están tardando muchísimo. De ocho a 10 meses”, detalla a este respecto. Del mismo modo, considera que la ley podría haberse regido por otro criterio a la hora de determinar qué gasolineras deben contar con estas instalaciones: “Que según las ventas de combustible sea obligatorio o no poner un cargador no tiene sentido. A lo mejor estás poniendo un cargador en un paso de camiones que vende muchísimos litros anualmente pero en el que nadie va a cargar su coche”.

Con todo, el sector considera “enormemente positivo” que vaya a haber más puntos de recarga eléctrica que los exigidos por el Gobierno central, producto de un acuerdo “voluntario” entre las estaciones de servicio y las propias operadoras debido a que “muchas de las zonas verdaderamente estratégicas, donde sí es interesante instalar un punto de recarga eléctrica, no son precisamente contempladas por la norma”. Todo ello a pesar del gasto que supone esta inversión, que “para el retorno que va a tener va a ser muy elevado”. “Estamos hablando de unos 55.000 euros. No se va a amortizar pronto, pero se están pidiendo subvenciones y se va asesorar a los gasolineros para que les salga lo más económico posible”, ponen de manifiesto desde Fegaes.