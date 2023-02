Las bicis dan el “sorpasso” al vehículo diésel

El paso del tiempo y las sucesivas alzas de precios han impactado con fuerza en el mercado automovilístico español. Basta remitirse a los datos de fabricación –difundidos anualmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo– para darse cuenta. A comienzos de siglo, en el 2000, se fabricaron más de 3 millones de automóviles en el país y su valor superaba los 27.600 millones de euros. En el 2022, dos décadas más tarde, se fabricaron casi 1,9 millones de automóviles en el país, un 39,1% menos, pero su valor fue un 1,5% superior, rebasando los 28.000 millones de euros... Con estas cifras por delante, uno llega a una conclusión obvia: el automóvil se ha encarecido y mucho. Su valor medio ha aumentado en más de 6.000 euros, volviéndose cada vez más inaccesible para una buena parte de la población, que lejos de plantearse comprar un coche nuevo, de concesionario, ha visto como nuevos modelos de transporte, cada vez más sostenibles, han ido aflorando. Algunos de ellos, tan tradicionales como la bicicleta, han pegado un acelerón, cuesta arriba y sin frenos. Hoy, más eléctricas que a pedales, ya han dado un verdadero sorpasso a los turismos diésel. En el último trimestre del pasado año, de hecho, se fabricaron el doble.

A nivel general, la producción de automóviles registró su mínimo de la serie histórica en 2022, pero los turismos diésel también. Solamente salieron de fábrica 244.700 en España, mientras que se produjeron 353.000 bicicletas, el mayor número registrado en el último lustro tras años de caídas y altibajos. Esa victoria de la bici sobre el gasoil tuvo su origen en medio de la pandemia. Después de un 2020 en el que la COVID-19 causó mil y un estragos, y en el que se fabricaron el doble de turismos diésel, llegó un 2021 completamente diferente, con un punto de inflexión para los ciclos. Desde entonces, la diferencia no ha hecho más que engrosar, y la bicicleta –cuyo valor producido prácticamente se ha cuadriplicado desde el 2000, pasando de 65,1 a 255,8 millones de euros– no ha dejado de ganar terreno en numerosas tiendas especializadas que han sabido aprovechar su tirón.

Una de ellas es, por ejemplo, Bici O Con. Ubicada en Vigo, el pasado 2022 vendió entre 2.000 y 2.500 bicicletas. Así lo estima su propietario, Andrés Cacheda, que junto a su hijo Adrián afirma que cada año, concretamente desde los últimos cinco, “se ha ido vendiendo un poquito más”. “Ha habido un incremento anual de las ventas de entre un 10% y 15%”, manifiesta, resaltando que “la bicicleta normal después de la pandemia fue un furor” pero que actualmente las que más demandan sus clientes son las eléctricas. “Estamos notando que cada vez se vende más eléctrico. De cada 100 personas, antes 20 te preguntaban por las bicicletas eléctricas. Ahora es al contrario”, agrega, destacando que “Vigo es una ciudad perfecta para la bicicleta eléctrica porque es todo cuesta y por eso se está vendiendo más que en otros sitios”. A mayores, cómo no, incide en la inflación: “Ha influido bastante”.

Un cambio de marchas

Precisamente el aumento de los precios, disparados en un contexto de catástrofe tras catástrofe –primero la COVID-19 y posteriormente la guerra de Ucrania–, es uno de los catalizadores del sorpasso de la bici. Ya no solo porque los turismos diésel sean más caros que antes, sino porque toda la vida lo es en sí y cada vez menos gente tiene el dinero preciso para comprar un coche a tocateja. Sobre todo nuevo. A ello se suma la tan necesaria moda de la movilidad sostenible, incentivada desde las diferentes administraciones públicas, que a lo largo de los últimos tiempos han desarrollado mayores infraestructuras en las ciudades para darle un mayor protagonismo a los ciclos. La medida, que se ha sincronizado con distintas ayudas al transporte no contaminante, es apoyada por la conciencia de buena parte de la sociedad, que bien por su comodidad, economía o compromiso ecológico, se decanta por las dos ruedas.

“La tendencia tiene que ser incentivar a la gente para que deje los vehículos de combustión y ayudarla a que adquiera otros tipos. Es pura lógica que se fabriquen más bicicletas porque hay más demanda y el capitalismo funciona así. No se van a fabricar más si no hay más demanda”, comenta por su parte Manuel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia y miembro de Vigo Ciclábel, plataforma formada por diversos colectivos ciclistas, ecologistas y feministas de la ciudad olívica que buscan potenciar la bicicleta como medio de transporte activo en la urbe: “La necesidad de una transición ecológica para reducir las emisiones, luchar contra el cambio climático, no solo afecta a la producción energética. Tiene que implicar también otros sectores importantes que han sido grandes puntos de emisión durante los últimos años. Y, hoy por hoy, el transporte es el principal emisor de gases con efecto invernadero”.