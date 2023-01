Las elecciones sindicales celebradas en la factoría de Stellantis Vigo los días 13 y 14 de octubre se ejecutaron con todas las garantías para las personas con derecho a sufragio y, por tanto, son válidas. Así lo acaba de dictar el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo, que rechaza, así, el laudo arbitral que las había anulado a instancias de la Central Unitaria de Traballadores (CUT). Este sindicato consideraba que no se había salvaguardado el derecho a ejercer el voto de manera secreta, por la disposición de las cabinas.

"No desconoce este juzgador que en el sistema jurídico de otros países es obligatorio votar en cabina, como en otros es obligatorio votar bajo pena de sanción, pero en el derecho español el secreto del voto es un derecho, no un deber y por tanto hay que garantizar la posibilidad de dicho secreto, no su obligación como parece querer indicar el laudo recurrido", expone el fallo, divulgado esta mañana.

Ratificada la legalidad del proceso, el comité de Stellantis Vigo queda conformado con 21 miembros de SIT, 4 de UGT y 3 miembros para CUT y CC OO.