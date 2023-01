“Aquí no hay mesías, sino una reflexión conjunta de todo el equipo para seguir”

Antes de decidir si repetía como candidato a la presidencia de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros habló “mucho” de esto con su familia, en su empresa y con el equipo que le ha acompañado estos últimos ocho años. Él mismo se marcó un tope de dos mandatos y todo apunta a que sí, está dispuesto a un tercero, convencido de que lo mejor para la CEP es dar continuidad “al buen trabajo” desarrollado hasta ahora para lidiar con la difícil coyuntura económica y sus efectos para las empresas. Le preocupa la caída de la inversión y la subida acelerada del coste de la deuda “en aquellas empresas viables” con un modelo de negocio competitivo. Su candidatura para la cita que hoy mismo convocará –las elecciones se celebrarán el 24 de febrero– mantendrá “el 95%” de los actuales miembros de su equipo. Da la bienvenida, y de paso reta, a los posibles rivales: “Que vengan a mejorar lo que hay”.

–En una entrevista con FARO hace casi 8 años, en la semana previa a las elecciones de 2015 que le llevaron a la presidencia de la CEP, usted decía que la entidad “tenía que modernizarse” y “escuchar a las empresas”. ¿Lo ha conseguido?

–Sí. Y lo digo, además, sin pudor. Está contrastado que las empresas cada vez participan más. En aquel momento no existía el Consejo Asesor y ahora tenemos a las 40 mayores empresas de Pontevedra y Galicia. Se vio el jueves [la CEP celebró una cumbre de su Consejo Asesor con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda]. Creo que es un objetivo que hemos conseguido, pero, como buenos empresarios, nunca estamos satisfechos. Todo es mejorable. Tenemos que seguir estando ahí y un reto es escuchar también al muy pequeño empresario autónomo. Por eso se incorporó ATA hace apenas un año a nuestra organización. Cosa que antes no había.

–Es la alargada sombra que persigue a las confederaciones empresariales, no ser capaces de integrar a los pequeños autónomos con problemas habitualmente diferentes a las medianas y grandes empresas, ¿no?

–Evidentemente no tienen los mismos en cuanto a escala, pero posiblemente sí en cuanto a calidad. ¿Va a verse afectado por la legislación laboral? Va a verse afectado. Hablamos de autónomos con trabajadores a su cargo, no el profesional electricista, fontanero o comerciantes. Tienen el problema de las declaraciones de IVA, del IRPF, deben cumplir la normativa laboral y de prevención de riesgos, la de igualdad, contar con protocolos contra el acoso, la protección de datos, el fichaje de los trabajadores... Las empresas por debajo de los 50 empleados en este país prácticamente tienen que cumplir lo mismo. Efectivamente, la legislación es más exigente y hay auditorías obligatorias y demás a partir de los 50, pero no hay mucha diferencia entre tener dos, ocho o 20.

–Dijo que se limitaría a dos mandatos y ahora abre la puerta a repetir.

–Mi currículum demuestra que siempre estuve solo dos mandatos en todo lo que hice. Creo firmemente en la renovación. Los equipos no tienen que estar subyugados a un líder y que todo se vaya al desastre si no está. Esa es una responsabilidad del líder, en el buen sentido: generar equipos de los que puedan salir múltiples personas que puedan hacerse cargo de esa responsabilidad. Insisto, lo hice siempre en el ámbito deportivo con las federaciones y a nivel tecnológico con Ineo y Conetic. Y sigo firmemente convencido.

–¿Qué cambió, entonces?

–El escenario al que nos enfrentamos. Nunca la sociedad y las empresas se habían enfrentado a un escenario de dos, casi tres años de crisis pandémica donde cayó de todo, incluso una guerra como la de Ucrania, con problemas logísticos, falta de componentes, gobiernos que legislan de espaldas a la realidad empresarial o, por lo menos, sin saber cuál es. El equipo que está gestionando la Confederación lo ha hecho bien, sinceramente. Yo los he felicitado en público y en privado, pero también el Consejo Asesor y muchas empresas de la Comisión Permanente. Con ese reto por delante, cumplir ahora mismo el compromiso conmigo mismo de dos mandatos sería tanto como abandonar en un momento donde creo que la Confederación necesita el apoyo y el esfuerzo de todos.

–Siguiendo su reflexión sobre el liderazgo, ¿no hay nadie del equipo que pueda asumir el timón?

–Cualquiera de los vicepresidentes.

–Intuyo que ellos le piden que siga.

–No, no, no. No hemos entrado en pedir. Hemos reflexionado. ¿Seguimos, manteniendo el equipo? Aquí no hay mesías. Hay un equipo, tanto directivo como de la propia Confederación, que trabaja muy bien. Y cuando digo seguimos, verás el 14 de febrero, espero, que el 95% del equipo va a ser el mismo.

–¿Candidatura de continuidad, por lo tanto?

–Sí.

–¿Es el baza que ofrece ante ese escenario inédito?

–Continuidad afrontando retos que nos van a hacer decidir cosas de forma diferente. Esperemos que no, pero cambios de gobierno o de legislaciones en un año con tantas elecciones pueden hacer que la Confederación se tenga que ir otro tipo de proyectos, posiblemente más peso transfronterizo con Portugal... Continuidad en cuanto a la gestión, en valores de transparencia, eficacia, de eficiencia y también atentos a los cambios que se van a producir por si tenemos que reaccionar de forma diferente, como hacemos en la empresa.

–La reconducción de las relaciones con la CEG, ¿permite acabar esta segunda etapa con buen sabor de boca?

–No era un reto que tuviera en la cabeza en el año 2015, pero si desde Pontevedra aportamos algo para la tranquilización de la CEG, estamos conformes y contentos. Ahora no recuerdo exactamente, pero fueron cinco o seis años de una imagen exterior terrible. Aquí teníamos una situación muy estable y trabajo serio, pero, indirectamente, nos estaba afectando. Cuando hablábamos con una empresa, fundamentalmente las grandes, para entrar en el Consejo Asesor, respondían que dábamos una imagen terrible. Nos metían a todos en la misma bolsa.

–Es evidente que hubo una pérdida de prestigio.

–Sin duda. No la estoy negando, la estoy doliendo. Así que no era un objetivo, pero sí un logro. Y tengo que decir que una gran parte de la solución en la CEG salió de Pontevedra. Con la colaboración de todo el mundo, pero de Pontevedra.

–¿Tendrá oponente?

–Pues tal y como hemos hecho las cosas, anunciando desde hace casi mes y medio ya las elecciones el 24 de febrero, de verdad que si hay un oponente, bienvenido sea.

–¿Y qué le diría si lo hubiera?

–Que sea mejor que el equipo que hay ahora. Que venga a mejorar lo que hay. La Confederación tiene algo diferente a todas las demás. Unos estatutos muy complejos. Aquí no se elige a un presidente, ¡eh! Esto es muy importante. Si alguien viene, y bienvenido sea, tiene que presentarse él, con cuatro vicepresidentes y 37 vocales. Estas son las elecciones que nos jugamos el 24 de febrero.