La crisis de los semiconductores vuelve a golpear a Stellantis Vigo, cuya dirección ha comunicado a los empleados que el Sistema 1 no trabajará desde este lunes en ninguno de sus turnos a causa de unos “problemas” de aprovisionamiento que no se han solucionado. Así lo trasladaron este domingo fuentes sindicales a FARO, señalando que en esta cadena en la que se ensamblan los Peugeot 301 y 2008 y el Citroën C-Elysée “no hay una previsión de retorno de la actividad”.

Según los mencionados testimonios, de CCOO, se espera que este lunes haya nueva información sobre el futuro que le depara a esta sección, que no es la única del grupo afectada por la falta de chips. Hace unos días la dirección de Stellantis Figueruelas (Zaragoza) informaba de la cancelación de los turnos productivos de una de sus líneas, también desde el lunes y hasta el miércoles por problemas de disponibilidad.

CUT critica avisos a deshoras

En relación al parón también se pronunciaron desde la CUT, lamentando que la dirección de la factoría viguesa “vuelve a dejar claro que no va a asumir las consecuencias de su modelo de gestión, suscrito por algunos sindicatos” y que la plantilla del Sistema 1 recibió “recibieron comunicaciones telefónicas para informarles de la ‘No actividad’, vulnerando el derecho a la desconexión digital en el tiempo de ocio”.

Además de insistir en que el personal necesita conocer su jornada laboral con margen suficiente para que ello facilite la conciliación “y no vivir pegados al teléfono para saber si se trabaja o no, pretendiendo la empresa una disponibilidad absoluta las 24 horas del día, 7 días a la semana”, el sindicato exigió “que se regulen los mecanismos de preavisos para que no siga este abuso sistemático por parte de la empresa”.

Estando inmersos en un periodo de consultas para el ERTE solicitado por Stellantis para 2023, recuerdan que realizaron “propuestas en esta negociación, asequibles para que la empresa, en caso de incumplir con determinados preavisos se vea penalizada y no le salgan gratis las continuas modificación de actividad de las personas trabajadoras”. Asimismo, insisten en una negociación de un calendario de los días del ERTE para que la plantilla no tenga que asumir “todas las consecuencias” .