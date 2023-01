La industria de transformación pesquera, como otras actividades con generación constante de caja, ha sido un valor refugio para los fondos de capital riesgo. Especialmente durante la pasada década, con los tipos casi anclados en el cero y con menos posibilidades de garantizar un retorno seguro en otras inversiones. En esta estrategia figuran operaciones como la de la pulpera Discefa, Iberconsa (en una doble ronda, con Platinum y Portobello), Unión Martín, Acuinova Portugal o Conservas Garavilla. “Somos un sector muy atractivo, sobre todo las empresas integradas verticalmente”, constatan desde el equipo de dirección de una de las compañías del top 10 de España, con sede en Vigo. Pero, añade a renglón seguido, “las subidas de tipos ofrecen ahora más oportunidades a los fondos, tienen más donde elegir”. Que es un nuevo escenario con el que se ha encontrado la propiedad de Mascato, que ha contratado a Deloitte para dirigir la búsqueda de un comprador por una horquilla que fuentes directas del sector sitúan “entre los 150 y los 200 millones de euros”. “Un candidato ideal sería un fondo” –abundan otras fuentes consultadas–, pero aluden a dos elementos importantes: el precio y el interés de otras pesqueras en crecer por la vía inorgánica (con compra de empresas). La de Mascato va a dar el pistoletazo de salida a otras operaciones, todas multimillonarias, en una nueva ronda de cambio de cromos en el accionariado de la gran industria pesquera gallega.

La empresa fundada por la familia Lloves cerró el ejercicio 2021 con cerca de 233 millones de euros de volumen consolidado de negocio y un resultado antes de impuestos de 19 millones. A juicio del presidente de otra pesquera consultado, “es un ejemplo [en alusión a Mascato] de lo que implica la composición familiar de algunas firmas, más propensas a venderse por problemas internos o por falta de relevo generacional”. El mercado llegó a dar por hecho que Pescapuerta estaba en este mismo punto vital, pero el equipo de José Puerta rechazó de inmediato la posibilidad de abandonar su carácter familiar y mantiene en su genética un trabajo sostenido de crecimiento por la vía orgánica. La irrupción de fondos private equity o de un holding extranjero permitió canalizar las desinversiones de participaciones históricas como las de los Albo (dueños de la conservera Hijos de Carlos Albo, en favor de Shanghai Kaichuang) e Iberconsa (a Portobello Capital, por parte de los cuatro fundadores y/o sus descendientes). A Iberconsa, precisamente, atribuyen el grueso de las empresas consultadas el “puesto de salida” para la compra de Mascato.

El rol de Pescanova

“Con o sin la participación de fondos de inversión, apalancándose, creo que habrá concentraciones. Es difícil crecer si no”, exponen desde una de las armadoras de mayor trayectoria histórica del continente. Nueva Pescanova celebrará el día 16, lunes, una junta general telemática en la que espera captar 70 millones de euros de capital “con el objetivo de robustecer la ejecución del plan estratégico”, que ha sido reformulado para los ejercicios 2023-2025 (el anterior era para el periodo 2020-2024). Fuentes del accionariado creen que el equipo que preside José María Benavent tiene la intención de “abonar el terreno para poder crecer”. Como avanzó FARO, la multinacional no logró sellar la compra de la argentina Pesquera Veraz –la flota y su actividad transformadora y logística, sin el astillero Contessi ni la conservera Marechiare– debido a la abultada presión inflacionaria en este país, que cerró el mes de noviembre con un incremento de los precios oficial de más del 92%. En la convocatoria de asamblea remitida al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la compañía expone que su objetivo es buscar nuevos prestamistas para el contrato de financiación firmado con Abanca el pasado noviembre. Si nadie se sube al carro, la entidad que preside Juan Carlos Escotet, propietaria de casi la totalidad del capital social, tendrá que hacerlo ella sola. Una vez más, como cuando realizó un canje de deuda por títulos para liberar al grupo del peso de los pasivos concursales heredados.

Los planes de Nueva Pescanova para 2020-2024 pasaban por ejecutar una inversión de 285 millones de euros en cinco años “para recuperar el déficit de inversiones de los últimos diez años”. Ahí figuraba, en parte, la operación Veraz, amén de un ambicioso proyecto de renovación de flota o de las granjas de acuicultura. La presencia de Abanca como dueña casi absoluta de la compañía ha sido determinante para blindar su solvencia tras el descalabro de la gestión de Manuel Fernández de Sousa, pero tienen fecha de caducidad: al objetivo de buscar un socio estratégico se pasó a continuación a la puesta en venta de la mitad de los títulos, una tarea en la que continúa trabajando a día de hoy. Sin ninguna duda, dado el tamaño y la relevancia estratégica de Pescanova, esta operación supondrá un enorme cambio en el conjunto de la industria.

Son al menos cuatro las firmas grandes del sector que buscan comprador

Pero la de Chapela no es la única compañía que busca comprador. Hay al menos otros tres grupos que han salido a buscar interesados –dos son gallegos y otro, capital mixto español y argentino–, y “algunos operadores grandes que no se dedican tanto a la pesca, más centrados en la transformación, no van a tener fácil el mantenerse”, aprecian las fuentes consultadas del sector. Porque el crecimiento es fundamental para parapetar la solvencia, y el escenario se ha complicado. “Ahora mismo, para entrar en una operación de inversión, tienes que estar muy fuerte a nivel de tesorería”, complementan otras. “A ver quién es capaz de endeudarse con la política actual de tipos” y con un BCE que va a meter toda la presión necesaria para devolver al 2% la ratio de inflación del conjunto de la eurozona.

el efecto de los tipos

1. Más opciones para la inversión Los fondos disponen ahora de otras oportunidades para obtener rendimientos, más allá de operaciones de private equity.

2. Inversiones, para los más fuertes En este mismo contexto, las grandes operaciones de inversión o planes con esfuerzos en capex se limitarán a aquellas compañías con una fuerte posición de tesorería.