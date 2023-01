La economía gallega reta al pesimismo con los costes y el talento como prioridades

¿Ralentización, crisis o recesión? El ruido en el debate público y las opiniones interesadas se empeñan en trasladar a pie de calle profecías apocalípticas, aprovechando la inquietud latente del ciudadano desde aquel fatídico 13 de marzo de 2020, cuando de la noche a la mañana el mundo echó el cierre para controlar una pandemia global con millones de muertos, y la incredulidad por vivir otra guerra de consecuencias impredecibles a las puertas de Europa en pleno siglo XXI. Tanto la encuesta de confianza del consumidor del Instituto Galego de Estatística (IGE), como los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan que la mayoría de los ciudadanos ven mucho peor la situación económica en general que la suya propia.

Los presagios más pesimistas no se cumplieron ya en la segunda mitad del pasado ejercicio. Siguió creciendo la actividad en Galicia y en el resto del Estado, incluso por encima de lo esperado –el Gobierno cree que el PIB de 2022 puede haber avanzado un 5%–, aunque también es cierto que ni una sola de las previsiones para este 2023 escapa del enfriamiento de la actividad. “La palabra incertidumbre se ha colado en el diccionario económico –explica María Cadaval, doctora en Economía Aplicada–. Es muy elevada porque no sabemos qué va a pasar en Ucrania, ni tampoco a qué velocidad el Banco Central Europeo va a ser capaz de contener el incremento de los precios”.

Las consecuencias de la invasión de Ucrania en el abastecimiento energético y los precios de materias primas básicas y la subida de los tipos de interés marcarán un año que pilla a muchas empresas gallegas luchando todavía por sobrevivir desde el zarpazo del COVID-19. “Y no podemos olvidar que algunos no saldrán adelante inducidos por otra empresa que lo ha hecho mal y los arrastrará”, menciona Jorge Cebreiros, presidente de la patronal de Pontevedra.

La inflación saca el pie del acelerador por la contención de la factura de la luz y los carburantes –7,5% en noviembre en Galicia tras el pico de más del 11% del arranque del verano–, pero la alimentación se dispara y el 54% de los hogares de la comunidad llegan a final de mes con problemas o mucha dificultad. “Esa inflación subyacente no se está produciendo por el incremento salarial, sino porque las empresas están trasladando todos los costes al producto final para mantener los beneficios”, reprocha Amelia Pérez, secretaria general de CC OO en Galicia. El Banco de España confirma en sus encuestas de coyuntura y en el análisis de las cuentas de las empresas de la central de balances que, efectivamente, una parte relevante del tejido productivo retiene los márgenes a costa de los clientes, especialmente petroleras, eléctricas, comercio y hostelería.

Como sucedió con el shock del coronavirus, este tercer año consecutivo de temporal en la economía será muy heterogéneo entre los diferentes sectores de Galicia. Los nuevos actores, como las TIC o la biotecnología, confían en dar otro paso adelante en su expansión. Los más tradicionales, como la automoción, ven más sombras que luces. Todos se alejan de los mensajes catastróficos y comparten la preocupación por los costes y las vacantes por falta de trabajadores cualificados.

“Hay un interés de fondos de inversión fuerte en el sector” Carme Pampin - Presidenta de Bioga

La biotecnología supera los 5.000 empleos y factura más de 1.000 millones tras un crecimiento constante de alrededor del 10% al año desde 2016. “Esperamos que este ritmo se consolide”, dice la presidenta de Bioga, de la mano de la Xunta en la Estrategia del Sector Biotecnológico 2021-2025 para posicionarse como “biorregión de referencia”. Atraer talento y financiación son los dos grandes retos. “Hay un fuerte interés de los fondos de inversión en nuestros proyectos y empresas”, dice Carme Pampín, que destaca el papel del Biopolo y el hub DATAlife para “dinamizar el ecosistema de innovación gallego”.

“Es un sector fuerte y nuestros problemas son exógenos” Eloy García - Presidente de Conxemar

La cadena mar-industria es “fuerte y robusta”, pero “necesita igualdad de condiciones” y medidas para hacer frente a los retos. “Nuestros problemas son exógenos”, recuerda el presidente de la patronal Conxemar, Eloy García, que lamenta la no bajada del IVA para los productos pesqueros, como demandó de forma unida el sector esta semana. “El consumo se está frenando y perjudica a aquellos productos con más precio”, comenta. A su juicio, el sector precisa también “un aumento de los contingentes arancelarios para transformar por nuestra industria y poder competir”.

“Galicia tiene muchas bazas ante el nuevo perfil del turista” Cesáreo Pardal - Presidente del clúster de Turismo de Galicia

A pesar de la resaca de la pandemia y el golpe de la guerra en Ucrania, el turismo gallego saborea “un muy buen balance” de 2022, con cifras históricas de visitantes gracias al “revulsivo fundamental” del Xacobeo, los bonos y la internacionalización, que, según Cesáreo Pardal, sigue siendo una de las claves junto a la digitalización y la sostenibilidad “para mejorar la competitividad” ante otro año complicado. “Tenemos muchas bazas para dar respuesta al cambio de paradigma en el perfil del turista, más preocupado por el impacto de la actividad y que busca algo más que visitar un lugar”, señala el líder del clúster del sector. “Cada vez –asegura– aportamos experiencias de mayor valor”.

“Un año crucial para aprovechar los fondos europeos” Alberto Cominges - Gerente de Ceaga

La automoción gallega “ha dado muestras de su buen funcionamiento” en 2022, y desde el clúster Ceaga confían en que lo siga siendo este año. En palabras de su gerente, Alberto Cominges, el principal reto volverá a estar en “la competitividad para ganar el futuro”. En frente prevé una serie de problemas, como la escasez de semiconductores, que “seguirá siendo importante, al menos, hasta 2024”. Junto a ello, Cominges anticipa también “problemas en las cadenas de suministro” por las restricciones impuestas en China por el COVID o “la escasez de materias primas clave que se obtenían de Rusia y Ucrania”. Con todo, confía en que 2023 será “un año crucial para aprovechar los fondos europeos”.

“Los fondos europeos son una oportunidad de relocalizar” Margarita Hermo - Directora de la Asociación de Empresas Familiares

“Vivimos desde hace tres años inmersos en una tormenta perfecta”, describe la directora de la Asociación de Empresas Familiares de Galicia, un colectivo que reafirma “el compromiso con nuestros entorno y la resistencia en el ADN”. La energía es un quebradero de cabeza y de las cuentas, “tanto en compañías altamente intensivas, como en la cafetería a la que vamos todos los días”, enfatiza Margarita Hermo, que pide “medidas de control en la inflación” y una “administración ágil” con los fondos europeos, “una oportunidad para apostar por la producción propia y en cercanía” tras los peligros aflorados “por la dependencia de la globalidad”.

“Habrá una desaceleración del crecimiento, quedará en el 1,5%” Enrique Mallón - Secretario general de Asime

El sector del metal “ha combatido y resistido bien ante esta inestabilidad, inflación y costes energéticos desorbitados”, por lo que espera cerrar 2022 con aumentos “en torno al 4% en facturación y cifras sostenidas en empleo”. Sin embargo, este año podría traer “una desaceleración de ese crecimiento”, que según el secretario general de la patronal Asime, Enrique Mallón, “probablemente se quede en torno al 1,5%”. Según recuerda, hay empresas, especialmente las más pequeñas, que “entrarán en 2023 con estructuras ya afectadas”. “Estamos preocupados por el comportamiento de la economía”, lamenta Mallón.

“Este año se pueden crear 400 empleos de alta cualificación” Jennifer González Silva - Secretaria técnica del Consorcio Aeronáutico de Galicia

La recuperación de la aviación comercial tras la pandemia o el impulso en Rozas del Civil UAVs Initiative gallego traerán consigo “un aumento de la carga de trabajo para la industria aeronáutica” de la comunidad. Jennifer González, la secretaría técnica del consorcio del sector, el CAG, apunta que la cartera de pedidos “será elevada” y, como consecuencia, el reto estará en “poder dar respuesta a toda la demanda de empleo generada”. “Se espera una elevada creación de empleo directo, de los cuales aproximadamente 400 serán de alta cualificación”, explica. La dificultad añadida será “retener en Galicia ese talento”.

“Urge el diseño de un tejido productivo de valor añadido” María Cadaval - Economista. Foro Económico de Galicia

Si estuviese al frente de una administración, la “prioridad” de María Cadaval sería “el diseño y la apuesta por un tejido productivo de alto valor añadido”. “Aprovechar los fondos europeos es fundamental para España y en Galicia casi vital”, advierte la economista. Una buena ejecución de los Next Generation “permitiría que la economía se comportase bastante bien en 2023”. “El panorama es gris, pero no apocalíptico y probablemente no entraremos en recesión”, apunta, mencionando expresamente “la buena evolución del empleo” por el crecimiento de la actividad y la reducción de la economía sumergida.

“El textil está ahora en un ejercicio de resistencia” Alberto Rocha - Secretario general de Cointega. Cluster Textil Moda de Galicia

La ropa pasa de puntillas por la inflación y el sector cree que el nuevo año no traerá grandes cambios en eso. “La competencia es muy grande”, recuerda Alberto Rocha. Como en otros sectores, el consumidor está cambiando. “Incluso –añade– quiere volver a la tienda”. Las ventas de las marcas gallegas se están comportando mejor de lo esperado, “pero el problema estructural de fondo sigue ahí”. “Sigue sin producirse la reinvención”, avisa el secretario general de Cointega. “Estamos ahora en un ejercicio de resistencia que necesita una nueva generación de talento en las pymes en una lucha desigual porque la gente buena se va a las mejores y las grandes”, relata.

“Vamos a seguir disputando el reparto de la riqueza” Amelia Pérez - Secretaria general de CC OO Galicia

La líder de CC OO en Galicia deja muy claro lo consciente que es la lucha sindical “de que no todas las empresas son iguales, ni todos lo sectores están igual”. “De ahí la diferencia de las cláusulas salariales que introducimos en los convenios”, remarca, en la pelea “para que los salarios se incrementen de manera razonable”. “Vamos a seguir disputando el reparto de la riqueza”, avanza Amelia Pérez, frente a la mejora evidente de los márgenes en muchos negocios. La tregua en la inflación “no significa que las trabajadoras y los trabajadores gallegos no hayan pedido poder adquisitivo” y, después de los logros en la contratación indefinida por la reforma laboral, “queda por resolver el problema de la parcialidad”.

“La ralentización y el alza de tipos frenarán la inversión” Jorge Cebreiros - Presidente de la CEP

Quizás, según el presidente de los empresarios de Pontevedra, “hay menos incertidumbre en algunos elementos críticos” que el año pasado. “Sabes a lo que te enfrentas con la subida de tipos hasta el 3,5% o el 4% tras el fuerte endeudamiento por los ICO, el coste de las materias primas y laborales y la inflación –relata Jorge Cebreiros–. Vemos ya retrasos en las inversiones, incluso en instalaciones renovables para autoconsumo”. Da por hecho un freno de consumo, pero el empleo aguantará, “entre otras cosas, porque hay una demanda de personal importante”. “Es un momento de transformación. El que tenga un modelo de negocio adaptado a la situación saldrá fortalecido”, pronostica.

“El crecimiento de las TIC estará entre el 10% y el 20%” Antonio Rodríguez del Corral - Presidente Clúster TIC de Galicia

Las TIC gallegas estiman un crecimiento del negocio “de dos dígitos” otra vez en 2022 “y cuando preguntas a las empresas del clúster por la previsión de este año hablan de entre el 10% y el 20%”, apunta su presidente, Antonio Rodríguez del Corral. El sector sigue alimentándose del acelerón digital y la llegada de los fondos europeos, “que tendrán más efecto en 2024”. Su principal desafío sigue siendo la captación de trabajadores cualificados. Después de sumar más de 1.000 empleos en programación y consultoría en la comunidad, en prácticamente todas las firmas “falta por cubrir un 8%, 9%, 10%”. “Se va a crear bastante empleo en 2023”, adelanta Antonio Rodríguez.

“El hormigón y el pladur siguen encareciéndose” Miguel Caruncho - Presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra

Los constructores de Pontevedra acaban de recibir una circular con la actualización de precios del pladur. “Ya han subido las tarifas, al igual que el hormigón”, cuenta su presidente, Miguel Caruncho. Otras materias primas esenciales para el sector se han estabilizado tras los incrementos disparados de los últimos meses, lo que, unido las tensiones de las cadenas de suministro, “sigue siendo un problema para la rentabilidad y los plazos”. “Seguramente la demanda se ralentizará un poco por la subida de tipos –indica–, pero el stock de vivienda ahora mismo en Galicia es muy pequeño y podría compensar la situación”.

“Esperemos que, por fin, sea el año de la eólica marina” Oriol Sarmiento - Gerente de Cluergal

La inmediata aprobación de los POEM con las zonas aptas para el desarrollo de eólica marina darán el pistoletazo al sector. “Esperemos que, por fin, sea el año de la offshore”, asevera el gerente del Clúster Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), “y del desarrollo de su industria auxiliar”. Con esa misma premisa mira Oriol Sarmiento al hidrógeno verde, aprovechando la primera remesa de apoyos públicos a los proyectos de As Pontes, Caldas y el Puerto de Vigo, con la esperanza, además, de que sirvan de efecto arrastre “para la eólica terrestre tras tres años de parálisis”, subraya. “La transición energética –apela– debe ser fuente de empleo y riqueza en la comunidad”.

“Los precios han acelerado el abandono de explotaciones” Higinio Mougán - Gerente de Agaca

El pasado 2022 dejó una primera parte del año “no sé si dramática, pero sí tremendamente compleja” para las cooperativas alimentarias de Galicia y un segundo semestre algo más calmado por el freno en la subida de los cereales. “En términos generales, hemos acabado en una situación bastante equilibrada”, traslada Higinio Mougán, gerente de Agaca. Los costes son todavía “altísimos” en energía y algunas materias primas, como la soja, y preocupa “que se hayan acelerado los abandonos de las explotaciones”. “La producción agrícola y ganadera tiene que ser rentable y para eso la cadena alimentaria debe agilizar la transferencia de los costes”, reclama.

“Aumentará la actividad y habrá un incremento en el empleo” Manuel Vázquez - Presidente de Aclunaga

El presidente de clúster del naval, Aclunaga, tiene claro que la llegada de Armón a Barreras y las buenas perspectivas en pedidos para el nicho offshore hacen ver con optimismo el 2023. “Aumentará la actividad y se demandará el tipo de profesionales habituales”, indica Manuel Vázquez, que espera un “incremento en el número actual” de trabajadores. Como retos, la industria se fija “buscar la modernización y mejora de las empresas”, además de “no errar en ninguno de los contratos actuales”. La palabra que destaca es “confianza”, tanto en el proyecto de Armón en el histórico astillero vigués como en la visión exterior del mercado sobre los astilleros y auxiliares de Galicia.