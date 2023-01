Tavares avisa de nuevos cierres de fábricas si no hay mejoras en “estructuras de costes”

“Si el mercado se contrae, no necesitamos tantas plantas. Habrá que tomar algunas decisiones impopulares”. Rotundo, claro y sin ambages. El CEO de Stellantis, grupo automovilístico con factoría en Vigo, ha vuelto a lanzar una alerta para todas sus fábricas desde el escenario que le ofreció el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. En suelo estadounidense, uno de los bastiones de la marca, Carlos Tavares encendió de nuevo todas las alarmas ante la caída de matriculaciones y las consecuencias económicas de la revolución del vehículo eléctrico. “Si no optimizamos nuestra estructura de costes, no podremos absorber el coste adicional de la electrificación”, zanjó el portugués en un mensaje que llega solo unas semanas después del anuncio de la parada indefinida de la actividad en la planta de Jeep en Belvidere, en el estado de Illinois.

Que Tavares llame a filas a sus fábricas para que sean más competitivas no es nuevo. Como ya señaló en más de una ocasión, se sabe “impopular” en el sector por sus continuas presiones sobre las factorías para que estas compitan ya no solo en el mercado, también entre sí. Los dos problemas Sus últimas intervenciones, sin embargo, se centran en dos problemas que identifica y repite constantemente: el alza de costes que supone la expansión del coche eléctrico, “impuesta” por administraciones como la Unión Europea, y la amenaza que suponen los fabricantes asiáticos, cuyas marcas de coches cero emisiones ya invaden el mercado europeo, en especial tras el estallido de la pandemia. En el marco de la presentación de dos nuevos prototipos en el CES, Tavares volvió a poner sobre aviso a las direcciones de todas sus factorías ante la guerra de costes que se viene. “Si mantienes durante mucho tiempo una capacidad que no utilizas, te metes en un lío”, apuntó el portugués, que insistió en que “no siempre nos hace muy populares, pero es lo correcto”. “Si el mercado se contrae, no necesitamos tantas plantas. Habrá que tomar algunas decisiones impopulares” Carlos Tavares - CEO de Stellantis Según recogió Bloomberg, para Tavares la clave está en “adaptar continuamente tu capacidad a tus necesidades”. En este sentido, mencionó que la factoría de Belvidere podría volver a la actividad si la demanda de automóviles repunta. El coche chino Sin embargo, no solo el coste que supone construir un coche eléctrico podría afectar a la supervivencia de las factorías. También depende de ello la batalla que presentarán fuertes competidores como son los fabricantes de China. En ese sentido, el luso mencionó que la industria europea podría verse obligada a reducir su capacidad “ante la creciente competencia” de las marcas asiáticas, que despliegan una oferta de vehículos competitivos con precios agresivos. Y es que esta competencia externa de la que habló Tavares se podría convertir en lo que calificó de “pelea terrible”. No en vano, solo en Europa hay al menos una quincena de marcas del gigante asiático que ya han desembarcado o que planean hacerlo en los próximos meses “La diferencia de precio entre los vehículos europeos y chinos es significativa. Si no cambia nada en la situación actual, los clientes europeos de la clase media recurrirán cada vez más a los modelos chinos. El poder adquisitivo de muchas personas en Europa está disminuyendo notablemente”, apuntó al medio especializado Automotive News, que también citó a Tavares recalcando que “Europa no está ayudando a los fabricantes de automóviles de la región” con medidas como “el régimen regulatorio de emisiones”. Modelos Por otro lado, Stellantis presentó en el CES dos modelos muy esperados. Sobre todo, la nueva RAM 1500 Revolution, una pick-up eléctrica que servirá como base para los modelos que vendrán en la marca. En el mismo evento, Stellantis también mostró su prototipo Inception Concept, que representa lo que será el futuro de Peugeot. El grupo señaló que el objetivo es “hacer de Peugeot la marca eléctrica líder en Europa para 2030”. El prototipo presentado marca “el comienzo de una nueva era”. Stellantis crea Mobilisights para el negocio de datos Stellantis anunció ayer la creación de Mobilisights, una unidad comercial independiente dedicada a impulsar el negocio de datos de la empresa y a desarrollar y otorgar licencias de productos, aplicaciones y servicios B2B innovadores. La división aprovechará los datos de los 34 millones de vehículos conectados que la compañía espera tener en 2030 y sus productos estarán disponibles para empresas privadas, el sector público e instituciones educativas y de investigación para fomentar “la toma de decisiones basada en dato”. “La visión de Mobilisights es contribuir a un mundo más inteligente, aprovechando los conocimientos que brindan los datos del vehículo para inspirar aplicaciones y servicios innovadores que pueden transformar y mejorar la vida cotidiana de los usuarios y las empresas”, destacó su CEO, Sanjiv Ghate.