El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia denuncia que su red de despachos adscritos, casi 600, van a tener que tramitar las ayudas directas del Programa Impacto Autónomo de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade en horario nocturno “para que sus clientes no se queden sin ellas”. El plazo “se abrirá el próximo lunes a las 00.00 horas que, además, coincide con el cierre del trimestre y del año, obligando a los interesados a conectarse de inmediato para que no se agote el presupuesto”. Piden que se abra a las 8.00 horas.