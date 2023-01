O recente falecemento de Agustín Malvido supón a moi triste perda dunha das principais referencias do sindicalismo nacionalista e de clase en Vigo e no conxunto de Galiza. Un exemplo de honestidade e compromiso dedicado á defensa dos dereitos das traballadoras e traballadores, á loita polas liberdades e ao avance da liberación nacional de Galiza.

Agustín, foi o primeiro secretario comarcal da CIG en Vigo, de 1994 a 1997. Responsabilidade que con anterioridade xa ocupara, desde 1980, nas organizacións que antecederon á CIG: a ING, a INTG e mais a CXTG. A súa traxectoria foi a dun operario consciente, que na altura de 1976 se organizaría nas filas do Sindicato Obreiro Galego (SOG), matriz histórica da que hoxe xa é a primeira forza sindical en Galiza.

Un sindicalista que foi chave na construción e no avance do sindicalismo nacionalista e de clase. Un galego de nación, que mantivo intacto un profundo compromiso con Galiza e co pobo galego, acreditando sempre no nacionalismo galego como proxecto emancipador sobre o que atinxirmos unha nova sociedade, xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación.

No desempeño das súas responsabilidades acreditou na teoría e, sobre todo, na práctica, na importancia da organización. Do traballo desde a base. No asemblearismo como sinal de identidade e columna vertebral dun proxecto sindical insubornábel e incorruptíbel.

Após abandonar as tarefas en primeira liña, Malvido nunca se retirou. Ficou en contacto estreito co sindicato e participou enérxico en todas as mobilizacións que convocou a CIG até o seu triste pasamento.

O seu legado é o da certeza de que a loita é o único camiño. De que o futuro próspero e xusto en favor da clase traballadora galega, polo que tanto pulou, só se abrirá paso con mobilización e conflito desde a autoorganización. Coa súa marcha, perdemos un grande referente sindical e humano pero gañamos un exemplo para o presente e o futuro. O mellor recoñecemento, a mellor das homenaxes, é o noso compromiso con seguir facendo avanzar a causa á que dedicou con xenerosidade unha vida enteira. Que a terra lle sexa leve!

*Secretario comarcal da CIG de Vigo