Nueva Pescanova pide 70 millones a sus accionistas para el plan estratégico y reforzar sus fondos

Los accionistas de Nueva Pescanova conocerán hoy la letra pequeña de la operación que plantea la cúpula de la compañía para completar la travesía de su actual plan estratégico. Se llama “Rumbo al valor”, un nombre cargado de simbolismo en el gigante pesquero, que quiere llegar a 2025 limpio del pesado lastre del concurso de acreedores. Quiere vender más y mejor, centrándose en los mercados donde mejor valoran la marca, con productos de valor añadido, en una cadena que gane en productividad, eficiencia y sostenibilidad. El salto implica un cambio también del modelo organizativo –incluida la digitalización de todos los procesos internos– y muy posiblemente del tamaño. El quinto pilar de la hoja de ruta trazada por la consultora Boston Consulting Group menciona expresamente “fusiones o alianzas” para “llegar de la mejor forma a los objetivos”. Se intentó con la firma argentina Veraz, pero, como adelantó FARO, las diferencias en el precio y el condicionante de la disparada inflación del país frustraron la operación. Y ahí entran en juego los socios del grupo con sede en Chapela, a los que se les ha pedido una inyección de 70 millones de euros para “robustecer la ejecución” del plan estratégico.

Convocatoria

El consejo de administración de Nueva Pescanova ha convocado una Junta General de Socios para el próximo día 16 con un único asunto en el orden del día: aprobar una inyección de 70 millones de euros que “supondrá un sólido refuerzo de los fondos propios” de la empresa. Al cierre de su último ejercicio fiscal en marzo de 2022 ascendían a 252,28 millones de euros, tras un descenso anual del 11,5%.

Por deferencia con los accionistas –Abanca ostenta el 97,8% del capital–, Nueva Pescanova no ha querido dar más detalles de cómo se articulará la aportación, pero sí ha dejado claro que será “voluntaria” y no afectará a la cuota de capital que cada uno de los socios tiene en estos momentos. La principal entidad financiera de Galicia y los otros partícipes –Broadbill controla el 0,82%, la vieja Pescanova conserva el 0,34% y el resto (1,04%) se reparte entre accionistas minoritarios– mantendrán intacta su posición, tanto si contribuyen como si no, al tratarse de una especie de préstamo.

Dos importantes razones

No es una cuestión menor por dos razones. La primera, que no se repita el encontronazo en los tribunales con Broadbill y la antigua Pescanova que acabó hace justo dos años con la anulación por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra de la homologación del acuerdo firmado en agosto de 2020 para refinanciar 643 millones con los acreedores por la ausencia de las mayorías necesarias.

La otra razón tiene que ver con su principal accionista, Abanca, al que no le interesa seguir elevando su presencia en el capital de la pesquera. Todo lo contrario. La entidad capitaneada por Juan Carlos Escotet tiene el cartel de “se vende” a su paquete de títulos, mientras se busca un socio financiero, y el Banco Central Europeo (BCE) le ha metido prisa para que merme su peso por debajo del 50%.

Nueva Pescanova facturó 1.087 millones de euros en el ejercicio de 2021, un 21,4% más que en 2020 y un 4,4% más que en prepandemia (2019). Su ebitda –que recoge las ganancias antes de impuestos– se duplicó, alcanzando los 80 millones de euros. La deuda se situaba en marzo de 2022 en 500,6 millones de euros, de los que 68,4 millones es deuda reestructurada; otros 209,2 millones circulante; y 223,1 millones es a largo plazo. El coste promedio de los préstamos roza el 4%, según la propia empresa apuntó en la presentación a los inversores de su último programa de pagarés por importe de 75 millones de euros el pasado junio.