El precario reparto a domicilio de Pontevedra: 700 kilómetros, 300 euros

En la céntrica Peregrina (Pontevedra) es común ver a los riders lanzados como auténticos cohetes: pedaleando, patinando o pisando el acelerador –siempre a dos ruedas– para entregar lo antes posible unos pedidos que cada día demandan más hogares en la urbe del Lérez. Pero la imagen de ese kilómetro cero, el espacio sobre el que descansa el loro Ravachol, era bien distinta ayer. Álvaro, Dionisio, Fernando, Carlos y Santos se hallaban parados –tras echar el freno a sus respectivos vehículos– para denunciar las “miserables” condiciones laborales que les brinda Deelivers –la compañía con sede en Vigo en la que trabajan– y reivindicar que mañana se declararán en huelga indefinida.

“Este mes cobré tarde (el día 12) y mal. Falta dinero y no nos pagan las horas que nos pertenecen. Además, las propinas del mes de octubre nos las debían hasta que esto salió en prensa”, dice Fernando. Él lleva un año y medio en dicha empresa –que presta servicio a Uber Eats o AliExpress– y sabe bien de lo que habla. La primera vez que trabajó para ella le acabaron echando a la calle en lo que después demostró que sería un “despido improcedente” y que cuadró cuando impactó la pandemia en la Boa Vila.

Ahora, tras el paso del coronavirus, se encuentra con un panorama igual de dramático. Al mes reconoce que suele hacer 700 kilómetros, pero está ganando cerca de 600 euros: aun así bastante más de lo que se llevan algunos compañeros, que se quedan en la mitad o menos. Todo ello ha llegado después de que Deelivers, según apuntan, redujera sus jornadas laborales. En su caso, pese a estar contratado 40 horas está haciendo 20 a la semana y por cada pedido entregado recibe menos de 50 céntimos.

“El kilometraje no lo pagan. El vehículo es nuestro, no es de empresa, y tampoco pagan gasolina. Nos obligan a ir a ciertos puntos de la ciudad y si no cumplimos lo que dicen nos amenazan con que nos pueden sancionar. Nos ponen faltas graves cuando no son faltas”, añade Fernando, e indica que “se quieren lavar las manos” para despedirles buscando que sea “objetivo”.

De la misma opinión es Carlos, que este último mes solo ha cobrado 250 euros. “Tengo muy pocas horas. Tenía 30 y me han bajado a 12, pero hay semanas que me han dado cuatro”, afirma. Este músico, que complementa lo poco que gana tocando y dando clase a distintos grupos, mantiene –como su compañero– que este escenario es insostenible. “Ellos echan la culpa a que hay pocos pedidos, pero realmente las personas que trabajan como autónomos siguen con su mismo horario. A los que nos redujeron es a los que estamos contratados”, explica.

Ante estas condiciones laborales, que afectan a más de 100 trabajadores de la provincia, el jueves harán una concentración a las 12.00 horas en el número 24 de la calle Colón, en Vigo, donde está la sede de la compañía. Rubén Bernárdez, asesor laboral del sector del transporte en UGT en la urbe olívica, hace hincapié en la vulnerabilidad de estos empleados, muchos de los cuales son extranjeros, y resalta que la empresa es “competencia desleal al resto de las empresas del sector” al reducir sus costes lo máximo posible para ofrecer mejores tarifas.

“¿Qué situación nos encontramos? Me quedo con una. Una madre y un hijo, una familia, que trabajan los dos ahí y que este mes estaban desesperados porque no habían juntado más que 650 euros, que es lo que les costaba el alquiler. Que no podían soportarlo más, porque han pagado el alquiler pero no tienen para comer ni para todo lo demás. Y que casi deseaban que los despidiesen para acceder a la prestación por desempleo. La desesperación es brutal”, manifiesta.

Es el caso de Álvaro, quien tan siquiera sabe cuántas horas trabaja cada semana. Unas les dicen 12 horas, otras ocho, seis o cuatro. Como al resto de sus compañeros, pese a que en su contrato ponen más, la compañía solo les paga por las que trabaja. Cobra 300 euros al mes y admite que no puede hacer nada: “Mi sueldo no da, yo trabajaba en bicicleta y ni he podido arreglarla porque el contrato no me da”.

Conforme agrega Rubén Bernárdez, Deelivers se niega a aplicar el Convenio Provincial de Transporte de Mercancías; no retribuye a sus contratados en función de la jornada; cuando no tienen carga laboral les reducen su ínfimo salario; y hasta esta semana les adeudaban varios meses de propina. Por si fuera poco, los EPI que llevan son defectuosos. Con la llegada de la Ley Rider, Just Eat ha dejado de utilizar sus servicios.