El nuevo regalo de Navidad a sus 650 empleados de Othman Ktiri, CEO y fundador de la empresa de venta y alquiler de coches OK Mobility, alcanza otra vez el millón de euros, pero en esta ocasión en especie y no en metálico: un bono cultural por valor de 500 euros; un patinete valorado en 800 euros; y un fondo de vida saludable por valor de otros 150.000 euros.

Si el 17 de diciembre del año pasado el empresario sorprendió a sus trabajadores con un sorteo en el que todos fueron agraciados, en un acto muy a la americana celebrado en el Estadio de Son Moix, al que acudió parte de la plantilla de la compañía mientras la otra se conectaba vía streaming, el pasado viernes, 16 de diciembre, durante la celebración del OK Team Day de la compañía en el Palacio de Congresos, el empresario quiso premiar de nuevo a sus trabajadores por su "implicación, dedicación y fidelidad", tras la proyección de audiovisual que la plantilla le dedicó, titulado Othman, un millón de gracias.

"Cuando estoy a punto de empezar a hablar, el equipo me sorprende con un magnífico regalo audiovisual y testimonial con el que fue imposible contener mis lágrimas de emoción", relata el empresario. "Traté de recomponerme para compartir unas palabras con todos ellos y tras un breve repaso de los grandes hitos de OK Mobility en 2022, me tocaba a mí sorprenderles. Y para agradecerles su implicación, su dedicación y su fidelidad he querido centrar mi regalo para cada uno de los 650 miembros de la familia OK, en su bienestar, su cultura y su libertad de movimientos".

En esta ocasión han sido los empleados de Ok Mobility los que han difundido el regalo de Navidad del empresario y no las redes sociales de la compañía. El año pasado el gesto de Othman Ktiri, en plena crisis covid, se convirtió en noticia de alcance nacional.

La compañía de alquiler de vehículos que dirige el empresario nacido acido en Casablanca en 1979 e Ingeniero Agrónomo de formación, ha obtenido de enero a julio durante 2022 un resultado neto de explotación (EBIT) de 33,2 millones de euros, lo que supone el doble del obtenido durante el mismo periodo de 2021. La empresa de alquiler es líder nacional en rentabilidad en su sector y tiene sedes diez países europeos: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta, Croacia, Serbia y Montenegro.

Durante el año 2022, OK Yachts, la división al servicio de chárter náutico del grupo se convirtió en socio mayoritario de eBoats Experience S.L., astillero mallorquín de embarcaciones eléctricas ubicado en Felanitx, al adquirir el 56 % de las acciones y tras realizar una inyección de capital de 750.000 euros para impulsar el crecimiento del proyecto impulsado por Marc Balaguer.

El pasado mes de noviembre la Fundación Othman Ktiri entregó 100.000 euros a once entidades sociales de Mallorca, en un acto que se celebró en el centro cultural de Can Balaguer, en Palma, y al que asistió la presidenta del Govern, Francina Armengol.