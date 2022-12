La capacidad de romper barreras

Se repite la misma estampa cada mes, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde nuevos datos del paro para mostrar cómo evoluciona el mercado laboral: toda clase de cifras que poco reflejan la realidad de Martina, María José, Julia, Constanza, Luis Federico o Ángeles. Los meses que el desempleo sube no dan encontrado trabajo; los que baja, tampoco. Llevan así años, pero no tiran la toalla. Evidencian que tras cada número hay una persona y luchan por romper cualquier barrera.

Las que a ellos les une, por desgracia, no son las diferentes discapacidades que padecen, sino las carencias de un sistema incapaz de valorar sus aptitudes y, sobre todo, su actitud. Entre las paredes del pequeño espacio que posee Acción Laboral en Vigo, donde se encuentran realizando un curso de inglés para adquirir más competencias con vistas a ampliar sus escasas oportunidades, impresiona ver cómo esta gente, en un momento en el que otros ya habrían desistido, continúa sonriendo.

“Aún no estoy en una silla de ruedas, estoy para trabajar. Hoy sí, mañana no sé. De momento tengo fuerza”, comenta Martina. Desde que le diagnosticaron la dolencia de las mil caras, la esclerosis múltiple, solo soporta prejuicios en las entrevistas a las que logra acceder. “Siempre ponen (como excusa) la enfermedad. Aún no estoy inválida”, manifiesta esta mujer, con vasta experiencia como limpiadora, dejando claro que la discriminación no está hecha para ella.

“Por más que te empeñas en buscar algo es imposible” María José - Desempleada

Y como ella, sus compañeros constatan que son muchas las dificultades que les impiden encontrar un trabajo. Y cómo no, también la edad. “Por más que echas currículums, por más que te empeñas en buscar trabajo, es imposible. No nos dan esa posibilidad”, destaca María José, que con 460 euros al mes del paro, situación en la que se encuentra desde hace año y medio, debe subsistir día a día: “No soy de las que tiran la toalla, me da igual el puesto de trabajo que sea siempre que pueda hacerlo”.

“No me parece justo que vivamos en un país donde con 60 años no se puede trabajar” Julia - Desempleada

Tras cuatro operaciones de cabeza, lo que le limita para determinados empleos, y con una hija a cargo, podría decirse que en estos tiempos de crisis estirar ese sueldo se torna, más que improbable, inviable: aún así, ahí está. Pero por si fuera poco hace un hueco en su hogar a Julia, con la que comparte clase y que cobra una pensión mínima por su discapacidad. En su caso, atender a un familiar con Alzhéimer le forzó a dejar el empleo que tenía y ahora, salvada por un ángel de la calle, solo pide nueva oportunidad.

“No me parece justo que vivamos en un país donde con 60 años no se puede trabajar. Yo puedo realizar trabajos, yo no soy un mueble, yo tengo que vivir”, exclama, indicando que “el Gobierno debería estar tomando medidas en este sentido”. Sobre por qué estudia inglés se muestra tajante: “No quiero venirme abajo, necesito despejar mi cabeza y mi única alternativa es hacer cursos. Yo necesito aprender, necesito moverme, aunque sepa que esto es muy complicado”.

A ojos de Constanza, que ha pasado por todo –“barriendo calles, cuidando personas y niños, de teleoperadora, de guarda de seguridad”, cita entre otros ejemplos– es “frustrante” llevar más de dos años sin trabajo pese a no dejar de buscarlo en ningún momento. “No tengo ni para mis gastos”, dice. Con una incapacidad reconocida del 33%, extranjera y más de medio siglo a sus espaldas, se quedó en el paro cuando enfermó y actualmente pelea por homologar sus estudios lo antes posible.

“Cuando uno se siente capacitado debe continuar” Luis Federico - Desempleado

En cuanto a Luis Federico, que escapó de la crisis de Venezuela, más de lo mismo, pero no desiste pese a la dolencia pulmonar de la que tiene que ser operado. Y pese a tener 63 años sigue abierto a un mercado laboral que lo rechaza, que al contrario que él piensa que la jubilación y la edad tienen que ir de la mano sí o sí: “Yo con mi edad necesito hacer algo. Cuando uno se siente capacitado para continuar, debe continuar. Uno no debe de dejarse vencer, uno tiene que ser positivo ante todo”.

“No hay ninguna puerta abierta para una mujer mayor que quiera conseguir trabajo” Ángeles - Desempleada

Para Ángeles tampoco hay opciones y, ante este complejo escenario, no duda en reconocer que acude al psicólogo y toma tratamiento para la ansiedad. “No tenemos las puertas abiertas, no hay ninguna puerta abierta para una mujer mayor que quiera conseguir trabajo”, afirma. Ella lleva así desde el pasado 2019 y por ahora solo le quedan cursos como éste para desconectar: “Venir aquí es como si fuese un trabajo, tenemos un momento diferente. Así no andamos por las calles dando vueltas”.

Impotencia y perseverancia

Acción Laboral iniciará hoy en Vigo un programa integrado de empleo que llevará a cabo en diferentes puntos de la comunidad gallega junto a otras entidades. Cada una seleccionará 100 candidatos, centrándose en “colectivos prioritarios bien marcados” como lo son los menores de 30 años y los mayores de 45 años, así como personas con discapacidad, extranjeras y perceptoras de ayudas. A todas ellas les asesorarán individualmente para encontrar un trabajo.

Acción Laboral inicia un programa integrado de empleo para 100 personas

Conforme explica Jorge García, responsable territorial de esta agencia de colocación, son precisamente los aspirantes de avanzada edad, en concreto los que pasan del medio siglo, quienes “lo tienen más difícil”.

“Parece que hay cierta aversión a contratar gente mayor para determinados puestos, lo cual en mi opinión es un error porque tienen mucha experiencia que vale bastante”, añade el especialista, evidenciando –como ya lo han hecho Martina, María José, Julia, Constanza, Luis Federico o Ángeles– que un empleo a tiempo es la solución ante numerosas “situaciones dramáticas” que llegan por los perjuicios de la vida y se quedan por los prejuicios de la sociedad.

En sus pequeñas instalaciones, solo un aula recoge estos y más casos. Sobre el papel un número que esconde la impotencia, el miedo o la rabia de miles de personas en toda España, pero también su perseverancia.