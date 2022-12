El marisco no está para fiestas

Lejos han quedado los copiosos banquetes que regalaba cada año la Navidad. Aquellas mesas llenas de marisco, pescado, carne y un sinfín de postres. Salados o dulces en masa. El exceso que a muchos pasaba factura –cuando la gula se pagaba con más de una indigestión– ha ido menguando al son de las crisis económicas. Y con la inflación latente, cobrándose el poder adquisitivo de tantos hogares gallegos, lo último en lo que piensan muchos de ellos es si habrá o no centollas en sus platos. El alza de los precios ha impactado y bastante. Se ha sentido en el consumo de las últimas semanas, con un tranquilo Black Friday en el que los gastos desmedidos han brillado por su ausencia, y parece que las cosas no cambiarán para citas como Nochebuena y Nochevieja: momentos de culto familiar, sean más o menos religiosos, para apreciar el paso del tiempo, cantar villancicos, debatir sobre política… Y cómo no, también para comer lo mejor posible.

Black Friday “a tiro fijo” y no para “comprar por comprar” Así pasará en casas como la de Marga, que en su caso hará de anfitriona en Reyes. “Este año está muy complicado, muy difícil”, dice en plena calle, tras salir del Corte Inglés de Gran Vía (Vigo). Trabajadora transfronteriza que diariamente se desplaza a Portugal, evidencia que con un sueldo que ronda los 700 euros (el mínimo en el país luso), pero con los elevados costes que supone vivir en España, “todo va a ser muy justo”. Tanto para cocinar como para regalar. “En alimentación los precios están súper altos y el problema es que los salarios tampoco suben”, afirma, denunciando que “la situación es extrema en todos los aspectos”. A la espera del momento idóneo para comprar, y tras recalcar que gastará lo mínimo, resalta además que “cuando tienes préstamos y tienes niños estudiando para los cuales no tienes ayudas te tienes que retraer”. Habitualmente siempre ponía gambas y vieiras; ahora pondrá gambas o vieiras, una cosa o la otra. Este vuelco en la manera de consumir también lo han asumido carteras como la de Mari Carmen, que para estas fiestas reducirá “un poquito” el marisco. “Comeremos algo menos”, señala, haciendo hincapié en que –por ejemplo– se privarán de los camarones, que suponen un desembolso al alcance de pocos. No harán lo mismo con la carne o el pescado. “Vamos a seguir igual”, asegura, bolsa en mano y junto a sus dos nietos. En relación al efecto de la inflación, repara sobre sus drásticas consecuencias. “Hace años llegabas a más cosas, muchas más, incluso regalos. Este año no miré nada todavía, pero deberemos ajustarnos un poquito más”, explica, incidiendo –como Margarita– en que el aumento de los costes “afectó a todas las familias, todo subió muchísimo y los sueldos están iguales”. Para su bolsillo, como para el de tantos otros, estas celebraciones se llevarán consigo un tercio de los ingresos correspondientes al mes de diciembre. No obstante, cree que merece la pena. Según datos publicados recientemente por la cadena de supermercados Aldi, con presencia en Galicia, Nochebuena es el festejo en el que más invierten los españoles (el 39% afirma que será a la que más presupuesto destinará) seguida de Nochevieja (el 31%). En esta línea, el precio influye en las compras de casi la mitad (el 43%) de los consumidores y, si consideran que el precio del producto es alto, optan por no comprarlo. De igual modo, cabe destacar que ocho de cada diez hogares (el 83%) prevén destinar el mismo presupuesto que el año pasado: un tercio gastará de 100 a 200 euros. Entre los productos más destacados, el pescado y el marisco continúan siendo los grandes protagonistas (un 61% de las familias los consumirá a lo largo de estas celebraciones). Tras estos –de más a menos–, el turrón (46%), la carne (45%), el jamón (42%) y los dulces (40%). “Es cierto que vas a hacer la compra y te das cuenta que por el mismo dinero llevas la mitad de lo que solías llevar. Intentamos ir con cuidado”, incide Ana, otra de las gallegas consultadas por FARO a la salida de otro súper vigués respecto al incremento de los precios y cómo afectará la inflación a sus platos navideños. Conforme apunta, no son “de muchos excesos”. En Nochebuena cenarán un pequeño entremés, en principio langostinos, y después rodaballo. Al día siguiente suele tocar pollo relleno, de los caseros que crían sus padres. Hace ya años que no hacen regalos porque los niños han crecido y el dinero viene bien para otras cosas. “Habrá de todo, gente que por ser una ocasión especial se gasta lo que quiere y gente que tiene que medir su gasto. El marisco está caro, pero eso no evita celebrar unas fiestas de otra manera. Los turrones también están caros, pero la gente tampoco toma mucho dulce”, señala por su parte Ángeles. Lo cierto es que en su caso también eliminarán “esa cantidad de marisco que había antes” haciendo un menú “más simplificado”. “Al final, a parte de la inflación, que existe por supuesto, con la edad te das cuenta de que no se disfruta tanto estas comidas porque acaba habiendo demasiadas cosas juntas”, agrega sobre los tradicionales atracones ligados a estas fechas. Y a modo de moraleja, evidencia que pese a la comida que se sirva en estas fiestas lo más importante no es lo que hay sobre el plato, sino que haya plato: “Mientras haya salud, yo por mí aunque sea sopa y un pollo al horno. La salud prima ante todo”. Al fin y al cabo, la familia es el mejor regalo.