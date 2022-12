La rutina es una obsesión en el sector eólico y toda su cadena de valor. Quieren evitar que en la offshore suceda lo mismo que está pasando ahora con la tecnología terrestre, “que por una coordinación a destiempo, porque el Ministerio para la Transición Ecológica sí se ha esforzado muchísimo en tratar de coordinar todas las sensibilidades, aunque tarde, hay retraso”, apunta Tomás Romagosa, en referencia al atasco de decenas de miles de megavatios en la tramitación del Estado y las comunidades, en riesgo de quedarse por el camino con la ventana de caducidades de los permisos de acceso y conexión que se abre en enero. “Debe haber un calendario de implementación más allá de 2030, a medio y largo plazo, que dé visibilidad a cuáles pueden ser las siguientes zonas a desarrollar y la celebración de las siguientes subastas para parques en funcionamiento en 2035 o 2040”, resume.

De la misma manera que parte del sector pesquero ve en la eólica un daño irreparable a sus zonas de actividad, desde el otro lado denuncian “mucha agresividad”. “Creemos que muchas de las cosas que dicen son infundadas. En otras hasta quizás nosotros carecemos de la información. Entendemos que la pesca es una actividad que se viene desarrollando desde hace siglos y que la eólica marina es algo nuevo”, argumenta el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), “pero la flotante tiene unas características diferentes a la cimentación fija que se ha venido instalando hasta ahora en muchos países europeos y permite acomodar el diseño de los proyectos al palangre, el cerco y otro tipo de pesca artesanal”. Desde el Foro Eólico Marino insisten en que existe “margen para buscar esa compatibilidad”. “Pero nos hemos encontrado con una agresividad y una frontalidad, con poca predisposición a buscar soluciones, solo voluntad de bloqueo”, se queja Romagosa, que no descarta que la férrea postura “sean estrategias para intentar que se aprueben en los POEM las menores zonas posibles”.

La eólica marina pone encima de la mesa “la voluntad de llegar a acuerdos, compensaciones y adaptaciones en los diseños” para “un desarrollo responsable”. La AEE no disimula sus críticas a la Xunta por dejar fuera a los promotores en el observatorio creado las cofradías, el Consello Galego da Pesca y Asime, la organización del metal, como único representante industrial. “Es una de nuestras reivindicaciones, que nos inviten a participar, pero no ha sido posible. No sabemos dónde está el bloqueo, pero lo solicitamos de forma reiterada. Por eso tenemos esa percepción de que no existe por parte de la pesca ahora mismo voluntad de diálogo. Sí se invitó puntualmente a algunos promotores, pero casi por analizar más la información del enemigo, que por buscar soluciones”, lamenta.