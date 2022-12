El juzgado apura una auditoría “urgente” de Barreras para valorar la gestión de Prothero

Antes de Hijos de J. Barreras, el último astillero gallego en quebrar fue, tras múltiples y continuadas insolvencias, Factorías Vulcano. En este último caso, los administradores concursales, Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador, consideraron que la dirección de la compañía no era imputable. Las causas de la liquidación, decían en el informe de calificación concursal, “no pueden ser atribuidas, en términos de imputabilidad, a los sujetos afectos”, que sí habían sido condenados en firme por el cierre de su antigua filial Factorías Juliana. Sí atribuyó a los Santodomingo una conducta “cuanto menos reprochable”, pero no hubo culpables en el adiós de la empresa. En los estertores del concurso de Barreras –la unidad productiva se adjudicó a Armón y se consumaron los cien despidos– también se ha abierto una pieza de calificación, pero aun no hay veredicto. Será el informe de auditoría de las cuentas de 2021 el que, en opinión de los liquidadores (Tahice Legal), el que abra o no la puerta a juzgar la gestión del último presidente del astillero, Douglas A. Prothero.

“La administración concursal sigue a la espera de que la auditoría de la concursada concluya el informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2021, pues el conocimiento es imprescindible para poder emitir informe en la pieza de calificación del concurso”, expone en un escrito presentado en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. En una providencia remitida este miércoles a las partes personadas, la magistrada Amelia Pérez ha requerido a la auditora KPMG a que entregue su análisis de forma “urgente”, para lo que ha dado un plazo de cinco días. La venta de la unidad productiva de Barreras, por importe de 14,7 millones de euros (con la chatarra del proyecto Havila) ha sido suficiente para abonar la extinción de la plantilla y, de momento, la mitad de las facturas impagadas a proveedoras. Pero hay dos créditos contingentes pendientes multimillonarios: el de la propia Havila, que se juzga en un tribunal de Londres, y el de Naviera Armas. Ambos litigios emanan de la gestión previa a Prothero, a cargo de José García Costas, aunque el canadiense garantizó a las auxiliares un mecanismo de compensación que nunca articuló. Hijos de J. Barreras evitó la quiebra en febrero de 2020, cuando, con Prothero al frente, pasó a manos de la naviera The Ritz-Carlton Yacht Collection. Una demanda del exdirector general William Campell acusa al directivo de desviar fondos de Barreras en beneficio del buque de Ritz, que es filial del gigante hotelero Marriott y contó con el respaldo financiero del fondo Oaktree. Como avanzó FARO, el juzgado de lo Social 1 de Vigo ha citado ahora a declarar a la cúpula del fondo de inversión. En caso de que el concurso se determine culpable, la justicia deberá deshacer el galimatías societario armado por Prothero, toda vez que tanto la empresa propietaria del barco como de la naviera forman parte de un entramado con redes en Luxemburgo, Singapur, Malta o Islas Caimán.