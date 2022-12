Frinsa combina su expansión productiva en la Plisan con nueva factoría en EE UU

En sus cuentas consolidadas del ejercicio 2021, la dirección de Grupo Frinsa apuntaba a Estados Unidos como posible objetivo de expansión. Un mercado que han explorado con éxito ya en empresas como Profand, Orbe, Pescanova o Iberconsa, y en el que la conserva se mantuvo como única referencia al alza durante el año de la pandemia, según los datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). En efecto, en junio del año pasado, y con sede en Tallahassee, la compañía que dirige Jorge Carregal constituyó Frinsa USA Corporation; la expedición norteamericana empezaba a coger forma. Ya tiene localizadas sus nuevas instalaciones productivas, en una expansión que simultaneará con la construcción de una planta en la Plataforma logística e industrial de Salvaterra-As Neves (Pontevedra). Su desembarco en EE UU será en Florida, en el parque empresarial North Business Center de Lakeland. Invertirá unos 21 millones de dólares (algo más de 20 millones de euros, al tipo actual de cambio).

La operación, avanzada por los medios locales Lkldnow y The Ledger, estará capitaneada por Otis Coracides, referencia global en la industria alimentaria y de conservas con experiencia en The Kraft Heinz Company y Chicken of the Sea. Esta última es la marca con la que el gigante tailandés Thai Union opera en el país norteamericano, principalmente con atún enlatado. La decisión de optar por la costa este obedeció en buena medida al cambio horario, toda vez que median solo cuatro horas entre Lakeland y España. “Lo analizamos detenidamente y hemos encontrado lo que creemos que es un gran hogar aquí”, expuso el directivo, que también puso en valor la “cálida” recepción a su proyecto por parte de las administraciones. La Lakeland City Commission prevé asignar a Frinsa un subsidio de 400.000 dólares como contraprestación pública a su proyecto.

Los sueldos

Aunque la factoría se ubica en terrenos arrendados, dentro de una superficie total de unos 16.700 metros cuadrados, Coracides incidió en que su permanencia en Florida será a largo plazo. La fábrica empleará a unas 115 personas, que percibirán salarios que rondarán los 55.000 dólares al año. “Lo que más apreciamos es asegurarnos de que las personas que trabajan en nuestra organización se sientan parte de una familia”, abundó. La dirección de Frinsa USA Corp ya se ha fijado en la calle Chestnut: Jorge Carregal figura como CEO de esta filial, de la que Coracides ejercerá como director general. En todo el mundo –opera en Francia, Alemania, Portugal, Singapur o Polonia–, esta conservera empleó en 2021 a más de 1.400 personas. Es una de las líderes del mercado europeo, con un volumen de ventas de 550 millones de euros.

La fábrica de Florida tendrá cinco líneas de producción para túnidos, salmón o sardinas. Como avanzó el portal especializado Undercurrent News, Frinsa espera empezar con la producción en septiembre/octubre de 2023. Las instalaciones están construidas, pendientes de dotarlas del equipamiento necesario. En un mercado complejo como el de EE UU, la conservera de Ribeira ya ha despejado una equis importante: la comercialización. Además de con el portal Trader Joe’s, con quien ya trabaja, Frinsa venderá sus primeros productos made in America a través de Amazon Fresh Groceries, y ha entablado negociaciones con cadenas de distribución minorista como Kroger Delivery, Walmart o Publix.