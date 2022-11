El reto de la sostenibilidad de la industria textil no se ciñe solo a la propia confección en serie de la ropa por la cantidad de materiales y agua que se necesitan en el proceso. Lavar las prendas también contamina. Y mucho. Además del consumo en energía de los electrodomésticos, se desprenden microfibras, especialmente en los tejidos sintéticos, que acaban en la red de saneamiento, contribuyendo al grave problema de la acumulación de plásticos en el mar. Inditex acaba de lanzar a la venta a través de Zara Home el primer detergente pensado para reducir este tipo de impacto. El gigante gallego de la moda desarrolló con la química alemana BASF "una solución innovadora" para recortar hasta un 80% la liberación de microfibras en función de la tela y las condiciones de lavado. El formato de 750 mililitros cuesta 7,99 euros.

Innovación abierta

La receta del detergente contiene "ingredientes de alta eficiencia" y ha sido testada ya en "diferentes centros de investigación independientes", con diferentes tipos de tejido y de condiciones de lavado. El producto es "particularmente adecuado" para el lavado a baja temperatura por las ventajas adicionales que aporta al consumidor, como el ahorro en el consumo de energía y el alargamiento de la vida útil de las prendas, que conservan vivos los colores durante más tiempo. Inditex y BASF han decidido abrir la formulación para que otros fabricantes de detergentes puedan adaptarla y "potenciar el impacto positivo de esta solución".

"La innovación y la colaboración son clave para enfrentar los desafíos de la industria textil", asegura Javier Losada, director de Sostenibilidad de la compañía. "Por eso, en Inditex nos esforzamos en ser más creativos y eficientes, impulsando tecnologías innovadoras -añade-. Este proyecto con BASF es un buen ejemplo, muestra la efectividad de la colaboración entre industrias y va un paso más allá, ya que la solución se puede adaptar para extender el uso de esta tecnología en la industria". El desarrollo del detergente "The Laundry by Zara Home" es, según Sören Hildebrandt, vicepresidente senior de Home Care, I&I and Industrial Formulators de BASF, el apoyo a la industria textil "hacia la sostenibilidad". "Y ayudamos a que los consumidores puedan mejorar su propia huella ambiental", afirma.