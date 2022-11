La pensión media alcanzará por primera vez los 1.000 euros en Galicia por su nexo al IPC

El compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones conforme a la inflación –con el Índice de Precios al Consumo (IPC)– se plasmó en la Ley 21/2021. Se puso sobre papel, así, una enmienda a la totalidad sobre la reforma del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, espoleada por Bruselas tras el rescate financiero, ponía coto a la subida de las pagas. A saber, establecía un índice de revalorización del 0,25%, que tenía que aplicarse en tanto la Seguridad Social mantuviese una situación de déficit (más gastos que ingresos). Un desequilibrio vigente desde 2011 y que abocaba al copioso colectivo de pensionistas a unas subidas pírricas sin visos de mejora. El escenario postCOVID y la invasión de Ucrania pusieron la alfombra roja a un invitado sorpresa, la inflación, que ha desbaratado cualquier planificación de costes previa. A falta de conocer el dato del IPC para España correspondiente al mes de noviembre, que es con el que se indexarán las subidas para 2023, los más de 680.000 beneficiarios de estas prestaciones públicas en Galicia registrarán un incremento muy notable en sus ingresos. En tanto que el indicador final oscile entre el 7 y el 7,5% –el último valor es la estimación del Instituto Galego de Estatística (IGE)–, las pensiones gallegas alcanzarán por primera vez un importe medio de mil euros mensuales.

A cierre del mes de octubre, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Estado ingresó 768.118 pagas (hay beneficiarios con derecho a más de una prestación). Las diferencias entre los diferentes tipos de estos subsidios son mayúsculas, en función a si son pensiones de jubilación de régimen general o autónomos, entre hombres y mujeres o si son o no contributivas. En todo caso, el importe desembolsado de promedio fue de 933,74 euros. La revalorización conforme al IPC las equipararán con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un umbral impensable hace solo una década, cuando la paga media estaba por debajo de los 700 euros. Es una presión añadida sobre el sistema público, pero un alivio para un enorme colectivo de consumo en todo el país. El coste total para la Seguridad Social a cierre de año rebasará, solo para Galicia, los 10.000 millones de euros. Equivale a un aumento superior al 40% en diez años.

En espera del dato final

La equis a despejar es el IPC final del mes de noviembre, cuyo dato definitivo se conocerá el día 14. Por lo pronto, el precio de los combustibles ha aflojado la presión en las últimas semanas, como constata el Boletín Petrolero de la UE. Hay caídas, en efecto, pero no se acercan en absoluto a los valores de principios de año, cuando el barril Brent –indicador de referencia para el precio del petróleo en Europa– cotizaba en los mismos valores que esta semana. El 4 de enero, por ejemplo, cerró la sesión a poco más de 80 dólares: el litro de gasóleo se pagaba entonces en Galicia a 1,4 euros, y a 1,52 el de gasolina 95. A cierre de esta edición el Brent superaba los 82 dólares, pero el diésel y la gasolina están un 30% más caros que a principios de año en la comunidad. Incluso con el subsidio de los 20 céntimos por litro, que previsiblemente no se prorrogará a partir del próximo ejercicio. El Gobierno analiza a qué colectivos limitar estas ayudas; la Comisión Europea, que ha dado el plácet a los Presupuestos, también le ha recomendado no dispensar subsidios de este tipo con carácter general. El de los carburantes es, tras el de los alimentos, el grupo de productos que más han presionado al alza la inflación en Galicia en los últimos meses.