Reinventarse “a la plancha”

De aquel complejo inaugurado en el 2000, enclavado bajo Fernández del Riego, poco queda más que una veintena de establecimientos. Y entre ellos, en una de sus esquinas, sobrevive Tintonova Dry Cleaning, que ha tenido que reinventarse para no morir ante la crisis.

Ya no lava, tampoco seca. Se limita a planchar. Frente a los 100 metros cuadrados en los que antes prestaba esos servicios y más, ahora trabaja en el local contiguo: un “despacho” que ha de tener una décima parte de su antigua extensión en el que edredones, trajes y vestidos esperan ordenados, limpios y sin una sola arruga, a ser recogidos por sus propietarios. Fundamentalmente clientes de toda la vida.

Delantal en mano, Juan Carlos Otaviano hace referencia a las raíces italianas de su apellido mientras conversa con FARO. Explica que el impacto del coronavirus les forzó a mudarse a ese minúsculo lugar, donde también funcionan como punto de entrega. Allí atienden al vecindario del barrio que sigue llevando sus quehaceres y derivan aquellos encargos que no pueden atender –dada la magnitud de su negocio– a uno más grande que poseen en Avenida Hispanidade y sí está capacitado para ello.

No es la única tintorería que ha cerrado –en este caso trasladado– en la ciudad. Tampoco hay rastro de otras como Teleprenda, aparentemente ubicada en Rúa de Venezuela pero que hoy en día tan siquiera atiende llamadas. No es de extrañar, teniendo en cuenta cómo han aumentado los precios a lo largo de los últimos meses; especialmente aquellos relacionados con la electricidad, que tanto ha costado y cuesta en esta actividad.

Otaviano da fe de ello. “Si estábamos pagando 400 euros ahora pasamos a 600”, resalta sobre la factura de la luz que afrontan, concretamente en su establecimiento de mayores dimensiones. “Me imagino que va a subir un poco más”, añade, advirtiendo que el sobrecoste se contagia al resto de sus gastos. “Los materiales que uno usa para trabajar han subido más de un 50%: detergentes, plásticos, perchas… Todo”, concluye. Y como no podía ser de otra forma, evidencia que la crisis “está afectando bastante”.

Desde este pequeño negocio, donde vestimenta y ropa de cama se amontonan con cuidado y sin más aparatos que una plancha industrial, el hombre confiesa que trucos como poner las lavadoras en las horas que más barato les sale no funcionan. “No es como en casa, aquí hay un horario”, indica, si bien reconoce que han optado por comenzar “un poco más temprano” para ver si consiguen ahorrar más. En lugar de a las 9.00, sus máquinas de Avenida Hispanidade comienzan a rodar desde las 8.00.

El porqué es más que obvio: evitar el sablazo que trae consigo el alza energética y que siente rotundamente su sector. Una profesional de otra tintorería viguesa –situada en varios puntos de Vigo– refleja que la factura de la luz ha aumentado “sobre 400 euros tranquilamente en cada local”. Por este motivo, y para recuperar el margen de beneficio que les había arrebatado la inflación, elevaron sus precios.

También lo ha hecho Otaviano, aunque “muy poquito”. “Ha subido todo pero los salarios son básicamente los mismos”, lamenta, señalando que en consecuencia –como resultado de la carestía de la vida– ha visto cómo han descendido los clientes. Los que quedan suelen ser los mismos, es raro que se encuentre con nuevas caras y, conforme asegura, son variados en edad. Jóvenes y mayores, pero pocos.

Lavanderías de autoservicio: “En invierno se usan más al no poder secar la ropa fuera”

“Muchos negocios subsistieron en la pandemia, pero la pospandemia terminó de dar el batacazo”, confiesa Otaviano. Solo hace falta mirar los alrededores de su local, en el centro comercial Praza Elíptica, para ratificar que su “ha cerrado mucha gente” es tan chocante como real.

En el polo inverso se encuentran las lavanderías con autoservicio –que se han hecho un hueco en la urbe y ahora apuestan por llevarse una jugosa parte de su cuota de mercado– aunque la amenaza no sea tal para Juan Carlos, que tras años y años de experiencia en este sector admite que no les suponen competencia alguna: “No tiene que ver, es otro tipo de público el que va a ir ahí (...) No va a llevar un traje o ropa delicada (...) El edredón no queda igual porque no trata las manchas, hacen lavado como una lavadora de casa”.

A ojos de Lola, que esperaba ayer mientras su ropa se secaba en Wash-up Lavandería Express & Self, en Rúa do Ecuador, este tipo de establecimientos sin embargo son frecuentados por mucha gente. “Es cómodo”, dice, señalando que “en invierno se usa mucho más porque no puedes secar la ropa fuera” y que en las máquinas convencionales “no caben cortinas o alfombras”.

¿Sobre sus precios? 3,5 euros por poner una lavadora pequeña (ocho kilos), seis una mediana (14 kilos) y siete una grande (18 kilos); liberando al usuario de comprar dicho electrodoméstico o –en su defecto– una secadora; y pagar mensualmente por su consumo energético, detergente y suavizante, así como el mantenimiento o arreglos por averías que puedan surgir: “Hay en todo el mundo, será por algo”.