Codicia energética

Lo que pasa con la gasolina y el gasoil en estos tiempos de guerra, postpandemia y transición energética es realmente insólito. Las petroleras están teniendo ganancias espectaculares y todo gira alrededor de una demanda inelástica a la que no afecta la variación de los precios, por eso por mucho que suban e incluso no varíen estos altos precios durante largos períodos de tiempo, como está ocurriendo ahora, los consumidores de carburantes al necesitar mover sus vehículos particulares e industriales, no pueden dejar de depender de los carburantes de forma inmediata, porque sería necesario cambiar de combustible de movilidad con nuevos tipos de vehículos que finalmente llegarán.

Esto ha generado una posición dominante en el mercado que acaba distorsionando el sistema de combinación eficiente de la oferta y demanda de tal forma que los precios suben con criterios de pura codicia. Es evidente que quienes manejan el mercado de los carburantes, y son pocos, están afectando de forma directa a las cadenas de valor de casi todos los sectores económicos, porque los precios exorbitados del carburante son determinantes en la configuración de los costes de muchos servicios y productos y por tanto causantes de la inflación recesiva en la que estamos envueltos. El gobierno ha tenido que intervenir financiando temporalmente y de forma directa la adquisición del carburante, como una medida de acción concreta para contener la inflación y pronto los oferentes la han absorbido, narcotizando el precio con el fin de que los consumidores vayan acostumbrándose a los precios alcanzados y convivir con ellos en el futuro. La verdad es que los productores de petróleo ya se han enriquecido de tal forma que ya no saben que hacer con el dinero, solamente con ver el estratosférico nivel de gasto con el Mundial de Futbol en Qatar para darse cuenta de la obscenidad económica que produce la dependencia de los países respecto a los pocos productores de petróleo y a los que ahora se han unido las petroleras europeas. Todo esto se entiende de forma sencilla, cuando en esta crisis el precio del petróleo llego a 140$, la gasolina se puso en 1,8-2€ y ahora lleva tiempo a 90$ el barril, y los precios de la gasolina y gasoil permanecen en cifras de 2€ sin bajar durante semanas. ¿por qué no bajan? Lo dicho: codicia.