Si ya no había anillas, ahora tampoco habrá cartón. Estrella Galicia lanza sus tradicionales packs de cerveza de seis latas, pero sin embalaje. La cervecera remarca que, de esta manera, recorta “el 40% de la huella de carbono” en este formato. Las bebidas estarán unidas por puntos de cola en la parte superior y la propia empresa lanza un vídeo para explicar a sus clientes cómo separarlas, a partir de ahora, de la manera correcta: primero de manera longitudinal asiendo desde la base para dividirlas entre tres y tres y, posteriormente, con un pequeño giro en la parte superior para consumir cada unidad.

La compañía anuncia que implementará este nuevo formato “en los próximos meses” en los packs de 6 latas de 25 cl. y de 33 cl. de Estrella Galicia Especial y Estrella Galicia 00, además del mismo tipo de formatos de 1906 Reserva Especial y Red Vintage.

Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, tiene claros los objetivos de estos cambios: “Nuestra ambición es hacer las cosas siempre mejor, buscando nuevas formas de generar un mayor impacto positivo. Trabajamos constantemente para lograr que nuestros productos sean cada vez más respetuosos con el entorno, innovando en diferentes aspectos que nos ayuden a minimizar los residuos y la huella de carbono vinculados a nuestra actividad. El No Pack es el ejemplo perfecto que resume nuestro propósito de no conformarnos. Creemos que el mejor embalaje para el planeta es el que no existe”. También desde su perfil de Linkedin, el máximo responsable del grupo recordó que “la obsesión por la sostenibilidad” hace olvidar “a veces” la importancia “del sentido común”.

El diseño corrió a cargo de KHS, compañía especialista en este tipo de envases, y buscan “seguir avanzando en el camino de la sostenibilidad” dentro de “la estrategia de impacto positivo de Hijos de Rivera”. La compañía anuncia otro cambio para minimizar los residuos también en formatos más grandes: el film que recubre los packs de 12 y 24 latas será sustituido por papel 100% reciclable. Con ello, la compañía eliminará todo el plástico secundario de todos sus formatos en lata.